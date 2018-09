"Mouratoglou ha ragione, tutti gli allenatori fanno coaching" - Dokic

L’ex numero 4 del mondo Jelena Dokic e la campionessa degli Us Open del 2011 Samantha Stosur hanno parlato della regola del coaching e della reazione di Serena Williams contro Carlos Ramos agli Us Open.

“Patrick Mouratoglou ha ragione quando dice che tutti gli allenatori cercano di comunicare con i giocatori” , ha detto Dokic in un’intervista a TennisSmash. “Ho ricevuto alcuni warnings in passato per i miei allenatori, perché mi inviavano segnali.

La metà delle volte non li ho nemmeno visti. Gli dicevo: ‘Guarda, smetti di farlo perché ricevo warning’ . Le persone ora si lamentano perché lo fanno tutti, ma le regole ci sono”. Stosur ha invece spiegato: “Sappiamo che questa è la regola, ma ora perché è successa questa cosa diventa un problema? In un certo senso trovo un po’ sciocco avere questo dibattito ora, indipendentemente dal fatto che tu abbia fatto coaching o meno.

A volte, ci sono sicuramente delle incomprensioni con gli arbitri, ma non penso che una finale sia il momento o il posto giusto in cui discuterne”.

