Kyle Edmund si aggiunge a Federer e molti altri nella famiglia Rolex

Rolex ha un nuovo ambasciatore nel mondo del tennis: è il britannico Kyle Edmund, che lo ha annunciato sul proprio account Twitter venerdì, appena prima dell’inizio della Laver Cup.

“È un momento incredibile per me” ha scritto Edmund. “Sono orgoglioso di essere partner di un brand tanto prestigioso quale è Rolex. Non vedo l’ora di far parte del team”.

Il brand svizzero di orologi conta tra i suoi testimonial anche il venti volte campione Slam Roger Federer, Dominic Thiem, Juan Martin Del Potro, Caroline Garcia, Caroline Wozniacki e Grigor Dimitrov, giusto per citarne alcuni.

Edmund ha anche detto che la Laver Cup è diversa da ogni altro torneo, anche e soprattutto dal punto di vista delle relazioni con gli altri giocatori. “Negli altri tornei vedi gli altri tennisti, li saluti, ma non ci fai niente fuori dal campo.

Qui è diverso. Finisci col parlare di tante cose. Ieri c’è stata la nostra prima cena di squadra. È stato molto bello conoscerci più a fondo. Perciò è un’esperienza davvero unica per me”.

Il britannico è poi riuscito a trasportare questa energia positiva anche sul campo, visto che ha battuto Sock e ha così regalato un punto importante al Team Europe. .