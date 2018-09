Miguel Diaz: "Con la nuova Davis sarà più facile avere Nadal"

Miguel Diaz, presidente della Federazione Spagnola di Tennis, ha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione subita dal team iberico a Lille contro la Francia. “Siamo venuti qui con grandi giocatori, però la Francia è una squadra molto forte e noi non avevamo Rafa [Nadal].

Ci poteva stare di perdere, l’ho detto il primo giorno: potevamo vincere 5-0 e potevamo perdere 5-0. Abbiamo giocato con l’handicap di non avere Rafa e su una superficie che non ci è congeniale” ha detto Diaz.

A giocare contro ai ragazzi di Sergi Bruguera è stato anche l’infortunio di Carreno contro Paire. “Abbiamo avuto la sfortuna che Pablo [Carreno] si sia fatto male, perchè altrimenti potevamo portare a casa il primo match di singolare.

Poi Roberto [Bautista] ha perso in cinque set, e anche quella partita la potevamo vincere”. Sul futuro della Davis, Diaz non è certo pessimista. “La Coppa Davis aveva bisogno di un cambiamento, quando c’è qualcosa che non va bisogna cambiare.

La Svizzera questo weekend ha giocato senza Wawrinka e Federer… Se la nuova Coppa Davis non dovesse funzionare, credo che si potrebbe tornare al vecchio formato. Sarà interessante vedere se i migliori giocatori andranno, di certo sarà più facile che partecipino in una settimana piuttosto che in quattro”.

Questo discorso vale anche per Rafael Nadal. “Avremo ancora due o tre anni di Rafa” ha detto Diaz. “È più facile contare su di lui se si gioca in una sola settimana”.

La nuova Coppa Davis si giocherà sul veloce? “Potrebbe essere” risponde Diaz, “cercheremo di fare in modo che in alcune delle future edizioni si cambi superifcie e si giochi su terra.

Attualmente è un handicap per la Spagna, in futuro chi lo sa”. Madrid potrebbe essere la città prescelta per ospitare l'evento? “Credo che ne avremo conferma a settembre.

Spero che sia Madrid”. Il numero uno della RFET parla anche del futuro del tennis spagnolo. “Siamo tutti preoccupati, ma ci sono stati altri momenti simili e alla fine è sempre uscito qualche giocatore di talento.

Forse non avremo più un Nadal o un Ferrer, ma ci sono giovani talentuosi che possono stare tra i primi 20 o 30 del mondo. Non vedo un deserto, certo non è normale avere un Nadal e un Ferrer per un paese come il nostro.

Costa molto crescere un tennista e farlo emergere. Dalla Federazione abbiamo investito mezzo milione di euro in più per i giocatori e per l’organizzazione dei tornei, come gli ITF da $25k, in più abbiamo aumentato il numero di Challengers da due a sei, e spero siano otto il prossimo anno”.

Non manca infine un commento su capitan Sergi Bruguera. “Sergi ha ancora due anni e sia noi che i giocatori siamo molto contenti di lui perchè ha creato un gruppo. I giocatori lo rispettano molto e lo apprezzano.

Durante l’anno il capitano svolge diverse attività, oltre alle fasi eliminatorie: segue i nostri talenti più giovani, gli juniores Kuhn e Davidovich”. .