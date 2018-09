Greg Rusedski: "Nadal vs Khachanov, una partita eccezionale"

L'ex numero 4 del mondo Greg Rusedski è rimasto incantato dallo straordinario terzo turno degli US Open tra Karen Khachanov e Rafael Nadal. Lo spagnolo ha prevalso in quattro set ma secondo Greg in futuro sentiremo parlare a lungo del russo.

"Rafa ha dovuto giocare il suo miglior tennis. Una statistica che ho amato di questa partita è stata quella dei più vincenti rispetto agli errori non forzati di entrambi i giocatori: ciò mostra la qualità di questa partita.

Tennis eccezionale da parte di entrambi i ragazzi. Nadal è il più grande combattente di tutti i tempi nel nostro sport", ha detto Greg. "In una partita al meglio dei cinque set, solitamente chi vince il terzo set vince poi il match.

Sull'1-0 Rafa è stato fortunato ad essere tutt'uno perchè Khachanov ha servito per il set sul 5-4. Poi ha beneficiato del tetto chiuso sul 5-5 e ha fatto un cambiamento tattico, iniziando a servire sul punto forte di Khachanov, il diritto.

Così facendo ha vinto il secondo per 7-5 e ha giocato alla grande il terzo. Di solito la maggior parte dei giocatori che perde un set del genere (secondo set) spariscono. Invece Khachanov ha giocato molto bene nel terzo, ha avuto le sue opportunità, e ha perso il parziale soltanto al tie break. Khachanov avrà pensato sicuramente: 'Che altro devo fare?'" .