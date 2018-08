Gerard Piquè: "Voglio organizzare la Coppa Davis 2019 con l'ATP"

Gerard Piqué, fondatore del gruppo Kosmos, finanzierà la nuova Coppa Davis, che vedrà la sua prima edizione nel novembre del 2019. Il calciatore spagnolo ha risposto ad alcune interessanti domande per Le Figaro/ Sport24.

Perché la riforma della Coppa Davis era necessaria per te? Dopo il voto favorevole dell’ITF, abbiamo davvero preso coscienza di ciò che era successo e della nostra missione. Ci era appena stata affidata la competizione più importante nel mondo del tennis, con l’obiettivo di riportarla ai vertici.

I migliori giocatori non hanno giocato la Davis per anni. Quindi la soluzione era rinnovare il formato, con una sola settimana, in modo che i più forti potessero prendervi parte. Abbiamo dovuto prendere in considerazione il fatto che i tennisti viaggiano molto durante l’anno e hanno dei limiti di programma.

Non sono forse i giocatori a doversi piegare ai vincoli di una competizione storica? Sappiamo tutti che la Coppa Davis è un evento storico. Sono molto contento di essere coinvolto nella progettazione di questo torneo e di avere l’obiettivo di riportalo ai vertici.

Cosa rispondi a chi dice che i migliori giocatori- Roger Federer, Rafael Nadal... - guadagneranno molto denaro ancora prima di giocare la Davis? Rispondo che è normale. È ciò che accade in tutti gli sport, i giocatori hanno stipendi sempre più importanti perché generano sempre più denaro.

Sono i giocatori che fanno lo spettacolo, anche nel tennis, per gli spettatori di tutto il mondo. Se sono loro a portare avanti tutto questo, è normale che ne traggano beneficio. La riforma per la Coppa Davis consentirà un aumento dei diritti televisivi? A Kosmos, vogliamo che questa competizione riacquisti il suo vero status, cioè vogliamo ripotarlo ai vertici degli eventi sportivi mondiali.

Vogliamo che tutti i giocatori partecipino e che tutti i paesi possano guardare la competizione. L’ultimo anno la finale è stata seguita solo in Francia e in Belgio per esempio. In Spagna nessuno la segui, l’evento è stato diviso per tutta la stagione, con semifinali a settembre e finale a novembre.

Ecco perché vogliamo raggruppare le date, così tutti saranno in grado di seguire il torneo allo stesso tempo. Non si tratta solo di diritti TV, è la fama della Coppa Davis ad essere in gioco. La società Kosmos può quindi garantire il pagamento di 2,5 miliardi di dollari per i prossimi 25 anni? Abbiamo garantito questo importo, perché crediamo ci sia un pubblico potenziale ampio in Asia.

Oggi le persone non credono che la competizione possa tornare ad essere importante. Noi invece siamo convinti che la Davis tornerà grande, deve essere il sogno dei giocatori giocare per il proprio paese. Cambiare il formato non significa cambiare tutto, vogliamo rispettare la Coppa Davis organizzando le qualifiche per il tabellone principale a febbraio.

È vero che le prossime due edizioni si terranno a Madrid? È un’opzione sulla quale stiamo lavorando. Al momento, abbiamo diverse possibilità. Madrid fa parte di queste, così come Lille.

Decideremo il prossimo mese. Lucas Pouille, Richard Gasquet e altri, hanno affermato che la nuova Davis non permetterà al loro paese di arrivare alla vittoria finale. Cosa rispondi? Vedremo, la cosa importante è consentire ai migliori giocatori del mondo di partecipare al torneo.

La Francia l’anno scorso ha vinto anche giocando contro top 10. I giocatori devono capire che c’è bisogno di alzare il livello. Io rispetto tutti, molti mi dicono di essere contenti di questo nuovo formato.

Qual è ad oggi il programma? Annunceremo a settembre la città ospitante della finale 2019 e definiremo la situazione delle qualifiche verso febbraio. Parlando con i tennisti, preferiscono che la finale si giochi a settembre, e senza giocatori non c’è sport.

Trovare la settimana appropriata a settembre, tenendo in considerazione il calendario del tennis, ma anche quello dello sport mondiale non è facile ... Lo so, ho lavorato al progetto per più di tre anni e penso di aver capito come funzionano il tennis e lo sport nel mondo.

Conosco gli interessi dietro le quinte. L'ATP è molto importante nello sviluppo del calendario del tennis. Ecco perché abbiamo lasciato la porta aperta per discutere con lei per organizzare la competizione. Crediamo davvero che per il tennis e lo sport in generale sia meglio lavorare insieme piuttosto che andare avanti separatamente.

Se troviamo un modo per sederci al tavolo delle discussioni, troveremo, spero, una soluzione nell'interesse dei giocatori e della competizione. Possiamo immaginare che un giorno la società Kosmos pagherà i diritti all'ATP? Sì, questa è una possibilità che abbiamo discusso con l'ATP negli ultimi mesi.

Il presidente ci ha detto che c'era l'opportunità di lavorare insieme. In questo caso, la Coppa Davis assegnerebbe punti per la classifica ATP. Ciò renderebbe la competizione ancora più attraente per i giocatori.

Penso che sia interessante per entrambe le parti, ITF e ATP, lavorare insieme.

