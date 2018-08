Wozniacki: "Serena Williams merita una testa di serie alta agli Us Open"

Caroline Wozniacki ritiene che Serena Williams avrebbe meritato una testa di serie più alta agli Us Open. In un’intervista rilasciata a Cheddar, la giocatrice danese ha dichiarato: “Serena è una campionessa straordinaria, ha vinto così tanti titoli del Grande Slam, così tanti tornei ed è stata la numero uno del mondo per tanto tempo.

Essere fuori dalle competizioni perché stai partorendo è una cosa felice e positiva, per questo penso che lei meriti di avere una testa di serie più alta”. Commentando la sua partita di primo turno contro Samantha Stosur, Wozniacki ha aggiunto: “Non è un primo turno facile, ma non vedo l’ora di iniziare.

Adoro gli Us Open. Il torneo è incredibile, i fan si prendono davvero cura di me, mi guardano e mi supportano, sono molto entusiasta di questo”. Parlando invece di come ci si sente a vincere gli Australian Open, la numero due del mondo ha spiegato: “La mia vita non è cambiata affatto, è la stessa di prima anche quando torno in campo per gli allenamenti.

Ho ancora cose sulla quale lavorare e continuo a ricevere consigli utili da mio padre. Quindi nulla è cambiato in questo senso. Le persone mi trattano in modo diverso, penso questa sia l’unica cosa diversa, insieme al fatto che finalmente non ricevo più domande del tipo: ‘Come ci si sente ad essere la numero uno senza aver vinto Major? ‘ .

Questo è un cambiamento di cui solo molto felice”.

.