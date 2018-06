Serena Williams dà aggiornamento importante sul suo infortunio

Su Instagram Stories, il giorno dopo il suo ritiro per un problema ai muscoli del petto dagli ottavi di finale contro Maria Sharapova al Roland Garros, Serena Williams ha condiviso un video in cui si è mostrata positiva sul suo recupero: "Oggi è stata una giornata interessante - ha affermato Serena -.

Ho appena finito un'esame con un dottore e la notizia è stata super entusiasmante, quindi sono molto contenta di questi. Farò presto una risonanza ma volevo darvi un aggiornamento. Nell'attesa, pulisco perché pulire mi dà calma e tranquillità.

È stato super frustrante ma sono entusiasta perché ho giocato bene e posso solo migliorare". La speranza è quella di tornare a Wimbledon. Intanto, in vista del torneo delle leggende, l'ex numero uno del mondo Lindsay Davenport ha parlato del ritiro di Serena a.

Prima del torneo Serena e Venus avevano chiesto e ottenuto una wild card per giocare in doppio. Un impegno che Serena ha voluto portare a compimento, sbagliando, secondo la Davenport: "Quando ha affrontato la Goerges, ho detto 'è esattamente dove ha bisogno di essere, spero non giochi in doppio'.

Ovviamente è più impegnativo quando tua sorella non è più in singolare ed è lì da 5-6 giorni solo per il doppio, ma devi anche prendere in considerazione quanto tennis hai messo nelle gambe rispetto ai precedenti 2, 6, 8 mesi, e tutto all'improvviso ha giocato sei partite in sei giorni.

Se pensiamo agli infortuni pettorali, il motivo numero uno è uno sforzo eccessivo. Giocava con tanto stress e tanta tensione, come sempre negli Slam, e si è visto". In vista di Wimbledon, Davenport ha aggiunto: "Spero migliori.

Non vorrà saltare un altro Slam ma sarà dura. Probabilmente giocare tutti questi match così presto è stato troppo, anche per lei". .