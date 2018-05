David Ferrer fissa le scadenze: "In questi 2 mesi vediamo dove andrò"

David Ferrer è tornato a competere una settimana fa a Roma perdendo contro Jack Sock per due set a zero, dopo uno stop di un mese e mezzo a causa della nascita del figlio Leo a inizio maggio. Si sente una persona e un giocatore diverso il 36enne spagnolo: "Non è stato facile - ha detto Ferrer a Planeta Eurosport parlando del suo rientro nel circuito -.

Dopo la paternità, tanto tempo senza competere ed essere coinvolto in queste nuove emozioni, ho notato una mancanza di energia. Ero svuotato, l'ho avvertito e accettato. Ora è il momento di avere una preparazione migliore per i prossimi tornei che rimangono sul rosso, Ginevra e Roland Garros.

Quando sei stato a casa per molto tempo, e tuo figlio è appena nato, il primo tra l'altro, il fatto di andare a giocare tornei è una sensazione strana. E' stato strano viaggiare, competere, qualcosa di nuovo per me, ma un bel problema.

Sapevo che Leo avrebbe cambiato la mia vita e così è. E' un'esperienza incredibile a livello personale, ma professionalmente si fa più fatica. Si dorme di meno, hai tante emozioni e potrebbe non essere la cosa migliore per competere, soprattutto in uno sport di alto livello dove il fisico è fondamentale.

Ora sono padre e mi aspetto di avere una motivazione maggiore". Ex numero tre del mondo, Ferrer è ora numero 38, e ha scadenze importanti come la vittoria dell'ATP 250 di Bastad a luglio e le semifinali ad agosto nel 1000 di Cincinnati.

"Cerco di non aspettarmi niente, di continuare a divertirmi e di far bene in ogni sessione di allenamento. So che devo avere una buona classifica per giocare i grandi tornei. Quando non avrò l'opportunità di giocarli, riprogrammerò cosa voglio fare.

Questi sono i mesi in cui devo difendere più punti. Vedremo nei prossimi due mesi dove andrà David Ferrer, se continuerò ad essere competitivo o se sarà tempo di pensare ad altro". .