Marco Cecchinato: "Mio sogno era la top 100, non un titolo ATP"

È stata una settimana folle quella di Marco Cecchinato, ripescato come lucky loser nel tabellone principale dell'ATP 250 di Budapest e ora campione nel torneo ungherese. Un successo che gli permette di entrare per la prima volta tra i primi 60 giocatori del mondo. "È straordinario perché il primo titolo non si scorda mai - ha detto il siciliano al sito ATP dopo la finale vinta su John Millman col punteggio di 7/5 6/4 -. Sono molto contento perché la scorsa domenica avevo perso (nelle qualificazioni, ndr) e ora ho vinto il torneo. È incredibile, non so, forse è un sogno".

Era vincere un torneo ATP un tuo obiettivo quando hai deciso di diventare un tennista? "No - ha ammesso -. Il mio sogno era essere nella top 100 della classifica, ma non ho mai pensato di vincere un torneo. Oggi ero stanco, avevo giocato cinque partite nel main draw più due di qualificazioni... ma la finale è la finale, è un match secco e poi puoi riposarti. Ora devo lavorare di più ogni settimana. Voglio giocare ogni partita così, con questo livello". In realtà non c'è così tanto tempo per ripensare a ciò che ha appena fatto, visto che mercoledì debutterà contro il connazionale Fabio Fognini a Monaco di Baviera.

Quindi i dovuti ringraziamenti: "Prima la mia famiglia. Il mio coach, mia mamma, mio padre, e tutta la famiglia perché è molto importante per me. Il mio preparatore fisico e il mio manager. Ho appena iniziato una relazione con la mia fidanzata quindi devo ringraziare anche lei".

Oltre al tennis, quali sono i tuoi hobby? "Il calcio. Mi piace molto il calcio. Guardo ogni campionato, quello italiano, tedesco e spagnolo. La mia squadra del cuore è il Milan".