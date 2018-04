Ricci Bitti: "Nuovo calendario ATP dal 2009 ha danneggiato la Coppa Davis"

Tramite una email di risposta inviata al giornale francese L'Equipe, Francesco Ricci Bitti, presidente della federazione internazionale tennis dal 199 al 2015, ha parlato della proposta di cambiare il formato della Coppa Davis dal 2019, con 18 Nazioni in gara durante una settimana e 20 milioni di dollari di montepremi in palio. Ricci Bitti, 66enne, ha riflettuto sul processo che ha portato a questo possibile cambiamento, tornando indietro di nove anni.

"Ritengo che le modifiche nel calendario fatte nel 2009 sia stato il colpo più dannoso alla Coppa Davis - ha detto Ricci Bitti -. Se da una parte siamo stati assicurati dall'ATP, tramite una lettera firmata dalla maggior parte dei migliori venti giocatori del mondo, che era loro intenzione giocare la Coppa Davis la settimana dopo gli Slam, dall'altra non è poi stato così perché ciò ha messo troppa pressione sui giocatori reduci dalla loro corsa negli Slam. L'ITF non avrebbe mai dovuto accettare".

Il suo rimpianto: "Forse non abbiamo investito a dovere sulla crescita della Coppa Davis, soprattutto visto l'aumento esponenziale dei premi assegnati negli Slam e nel circuito (ATP). Penso che sia stato un errore non insistere sul fatto che il montepremi della Coppa Davis e della Fed Cup dovesse aumentare sostanzialmente. Avrei dovuto iniziare a farlo prima di lasciare l'ITF, anche se ciò significava tagliare alcune altre attività".

Poi una critica a Tennis Australia che ha finanziato il progetto della Laver Cup, la cui prima edizione si è tenuta lo scorso anno a Praga. "Mi rattrista che l'Australia abbia fatto questo, data la sua gloriosa storia nella competizione, anche se vedo la forte difesa del formato attuale (di Davis) mostrata dal capitano Lleyton Hewitt. Il suo staff apparentemente non ha le sue stesse opinioni".

I suoi pensieri sulla nuova riforma: "Non sarebbe giusto dire al presidente e al consiglio di amministrazione cosa fare. Ma penso che questo drastico cambiamento debba essere valutato anche su due livelli di gestione del rischio. 1. - La stabilità finanziaria del partner (Kosmos promette 3 miliardi di dollari in venticinque anni) e 2. - Le conseguenze sul ruolo di governance dell'ITF e il suo ruolo nel tennis mondiale. Nel 1999, all'ATP erano stati promessi 1.2 miliardi di dollari in dieci anni da ISL (società di marketing svizzera) , ma questa società è fallita (nel 2001) .Solo pochi anni fa, l'IPTL ha promesso un enorme afflusso di denaro. Neanche questo ha mai avuto successo".

"Non sono l'unico a pensarla in questo modo, sembra e probabilmente è troppo bello per essere vero. Sono sicuro che la ITF e le Nazioni valuteranno con attenzione il valore della Coppa Davis - che è, con gli Slam e alcuni tornei storici come Monte Carlo e Roma, la base su cui sono stati costruiti i punti di forza del gioco - e che prenderanno la decisione giusta. Se questo è il nuovo formato, spero che sarà un successo, e che il piano di aumentare significativamente i montepremi sia implementato".