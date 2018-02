Stefanos Tsitsipas: "In Grecia tennis per persone ricche". E su Federer...

Stefanos Tsitsipas sta arrivando a grandi passi nel tennis che conta. Il 19enne tennista greco è entrato tra i primi 80 del mondo a inizio mese, scalando più di 100 posizioni nell'ultimo anno. Questa settimana impegnato nell'ATP 500 di Dubai dove ha raggiunto il secondo turno superando Mikhail Kukushkin, alla vigilia del match con Philipp Kohlschreiber ha parlato, in un'intervista a Tennis Magazin, delle sue origini e a che punto è il tennis in Grecia.

Ci sono molti top player con radici greche: Pete Sampras, Mark Philippoussis, Nick Kyrgios, Marcos Baghdatis, Thanasi Kokkinakis. Ma non ci sono giocatori al vertice della Grecia. Perché è così? "Bella domanda. In Grecia, il tennis è ancora considerato uno sport per persone ricche - molto simile al golf. È anche uno sport individuale. I greci preferiscono gli sport di squadra. Questa è la mentalità greca. Il tennis non è così popolare come il calcio e il basket. Stiamo cercando, insieme a Maria Sakkari, di cambiarlo. Lei è già nella top 50, io ora nella top 100".

"Tornei, viaggi, hotel, allenamento. Faccio tutto a mie spese, non ottengo nulla dalla federazione - ha confessato Tsitsipas -. È così da quando ero piccolo. È stato difficile all'inizio, perché i costi sono estremamente alti. Ci sono stati molti momenti in cui ho pensato se ne valesse la pena. Ora lo sforzo è stato ripagato".

Sei stato numero uno del mondo nel ranking giovanile. Ha ancora un significato nel tennis moderno? "Penso di sì. Sei pronto per il professionismo. Sai cosa si prova a giocare i tornei del Grande Slam. Giochi contro avversari che poi vedrai di nuovo nei professionisti, o almeno la maggior parte".

Sei uno dei pochi a interpretare l' "arte" del rovescio a una mano. Come è successo? "È stata una scelta mia. All'inizio ero un po' confuso. Quando avevo sette o otto anni, un allenatore venne da me e mi chiese: "Hai finalmente deciso come vuoi giocare il rovescio? Perché è da un anno che aspettiamo la tua decisione". Quel giorno, ho scelto quello a una mano e tutto è cambiato per me".

Hai preso questa decisione anche per l'ammirazione che hai verso Roger Federer? "Sì, era il mio grande idolo. Mi piace il suo stile di gioco e volevo seguire quello che fa".

A Wimbledon sei arrivato a una vittoria da un'affascinante sfida con Federer. Potrebbe essere stata la prima e ultima occasione per sfidarlo? "Dopo aver perso contro Dusan Lajovic nel primo turno, ero molto triste di non poter giocare contro Federer sul campo centrale. Penso di aver pensato troppo a questa possibile partita ed è stato uno dei motivi principali per cui non ho vinto. Ero troppo entusiasta per ciò che sarebbe potuto avvenire in futuro e poco concentrato sul presente. Ma sono stato fortunato: il giorno dopo ho ricevuto una chiamata da Ivan Ljubicic. Mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto allenarmi con Federer. Ho detto di sì senza pensarci. Mi ha chiesto consigli per come sfidare Lajovic. È stato molto amichevole e aperto. Bella giornata per me".