Sara Errani: "Ripetere il livello del 2012-2013 è forse impossibile"

Sara Errani sta pian piano tornando a vivere l'atmosfera internazionale del circuito WTA. Lunedì a Dubai la tennista romagnola ha superato Aryna Sabalenka al tie-break del terzo set, raggiungendo così il tabellone principale. A fine match la Errani è andata nella sala stampa del torneo per una breve conferenza con i giornalisti presenti, parlando - seppur con un inglese limitato - delle sue sensazioni e del suo momento di ripresa. "Ho provato a farle sentire che ero lì in partita", ha detto la numero 143 del mondo spiegando come è riuscita a rimanere nel match nonostante uno svantaggio di 4-1 nel terzo.

Quanto è importante per te come campionessa qui del 2016 superare le qualificazioni e proseguire il tuo cammino? "Beh, è l'unico modo per giocare. Cosa posso fare? Non posso giocare nel main draw, e sono stata pure fortunata ad entrare nelle quali. Ho bisogno di partite per essere pronta. Chiaramente sul piano fisico è dura quando devi giocare tre dure partite di quali. E domani (martedì, ndr) torno in campo".

Quanto sei lontana dalla tua condizione migliore? "Non lo so, è difficile da dire. Sono nella giusta direzione. Ho bisogno di più fiducia. So che è troppo difficile, forse impossibile, raggiungere il livello che ho avuto nel 2012 e 2013. So che la top 10 è molto complicata, e non è nemmeno il mio obiettivo. Voglio solo divertirmi e fare del mio meglio".

Hai qualche dubbio dopo ciò che è successo lo scorso anno con la squalifica per doping? Ti condiziona? "Sto ancora aspettando che finisca. Non è ancora finita. Ovviamente è una cosa che rimane lì (nella testa, ndr). Spero termini presto". Il processo al TAS di Losanna, ultimo grado di giudizio, si è tenuto il 9 novembre scorso, ossia tre mesi e mezzo fa. Con la sentenza si spera prossima ad essere pubblicata, Errani potrà - se tutto va bene - mettersi definitivamente alle spalle questa vicenda tormentata quanto singolare. E continuare liberamente la sua scalata nel tennis che conta.