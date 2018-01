Liberazione Wozniacki: "Ora chiedetemi quando vincerò il secondo Slam"

C'è gioia e liberazione nelle parole di Caroline Wozniacki dopo la vittoria degli Australian Open. In finale la danese si è imposta su Simona Halep col punteggio di 7-5 3-6 6-4 . 36 minuti in meno della maratona di New York, ma è stata più dura oggi? "Sicuramente sì a livello mentale. È stata una battaglia in un caldo terribile. Abbiamo terminato entrambe molto stanche, per me è n momento speciale".

Pensavi che questo momento non sarebbe mai arrivato e che non avresti sfruttato nemmeno questa opportunità? "Non lo so. A un certo punto soprattutto quando inizi ad avere infortuni, inizi forse a dubitare se sarai mai al 100% per un lungo periodo di tempo. Ma è da un anno e mezzo che dimostro di poter battere chiunque in campo. Prima del match ero nervosa, su questo non voglio mentire, ma mi dicevo che avevo tutto per vincere".

È una sollievo non essere più etichettata come la numero uno senza Slam? "È una delle cose più positive di tutto questo. Non mi faranno più domande su questo. Anzi aspetto che mi chiedano, Quando vincerai il secondo? Per ora mi godo il momento".

Agli US Open 2016 sei entrata da numero 76 del mondo e saresti uscita dalle prime 100 in caso di sconfitta all'esordio. Invece hai raggiunto la semifinale e da lì è partita la rinascita. Come sei stata in grado di superare gli infortuni? "A volte devi prenderti un periodo di riposo extra per tornare al 100%. È questo che ho imparato con l'esperienza. Poi bisogna vedere anche cosa va bene per te perché a livello fisico forse dieci anni fa potevo spingere di più il mio corpo rispetto a ora".

Su Twitter tanti i complimenti da parte delle giocatrici, in particolare da Serena Williams, definita da Wozniacki in conferenza stampa come "la migliore". Ecco i tweet anche di Azarenka, Kvitova e Bartoli:

I got too nervous to watch but woke up to @CaroWozniacki new number one and aussie open champ. So awesome. So happy. Are those tears? Yup they are. 😭 from a year ago to today I'm so proud my friend so proud. Literally can't even sleep now — Serena Williams (@serenawilliams) 27 gennaio 2018

I think one of the best women's final I ever seen. Talking about incredible fighters on the court tonight. I am so sad one had to lose because they both were beyond AMAZING!!! @Simona_Halep @CaroWozniacki @AustralianOpen @EurosportFrance #AusOpen #Wozniacki #Halep pic.twitter.com/ErOfw5x0md — Marion bartoli (@bartoli_marion) 27 gennaio 2018

I was flying for the final and it sounds like I missed a great one! Congratulations @CaroWozniacki on your first Grand Slam and bad luck @Simona_Halep - you are both champions! See you soon 🤗 — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) 27 gennaio 2018