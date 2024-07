Camila Giorgi, rinviata l'udienza sulle false vaccinazioni. E l'avvocato si dimette

L'udienza preliminare sulle false vaccinazioni anti-Covid, che coinvolte l'ormai ex tennista Camila Giorgi, è stata rinviata dal Gup di Vicenza al prossimo 5 novembre, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. L'accusa rivolta dalla Procura nei confronti della giocatrice marchigiana (così come per la nota cantante Madame) non è cambiata ed è per il reato di falso ideologico.

Sono 23 in totale le persone condannate, accusate anche di corruzione e peculato. 10 di queste hanno espresso la volontà di patteggiare: presente la dottoressa vicentina Daniela Grillone Tecioiu, che nel corso della pandemia avrebbe rilasciato a diversi pazienti il green pass senza che si fossero effettivamente vaccinati (e tra queste risulta l'atleta 32enne), così come il fratello della tennista Leandro Giorgi.

Il suo avvocato si dimette

Intanto l’avvocato Cristian Carmelo Nicotra, difensore di Camila Giorgi e di tre suoi familiari, ha deciso di dimettersi dall'incarico con una formalizzazione ufficiale inviata al giudice nei giorni scorsi.

La rinuncia - come spiegato dallo stesso Nicotra - è legata principalmente alla difficoltà nel comunicare con i clienti: secondo quanto emerso, la giocatrice non si sarebbe più fatta sentire dallo scorso 28 maggio.

Il Tribunale di Vicenza le ha così assegnato un legale d’ufficio, l’avvocato Giampaolo Silvetti. Sono 6 i patteggiamenti complessivi accordati: l'udienza preliminare del 5 novembre stabilirà se accogliere o meno i patteggiamenti richiesti, nonché i possibili rinvii a giudizio degli altri indagati.

Un periodo ancora complicato da affrontare per Camila Giorgi, che si è ritirata un po' a sorpresa dalle competizioni a partire dallo scorso mese di maggio.