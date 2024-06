Italy Major - Chingotto e Galan nuovi re di Roma, battuti in finale Coello e Tapia

Dal nostro inviato a Roma - Ale Galan e Federico Chingotto sono i nuovi re di Roma. La terza edizione del BNL Italy Major Premier Padel ha incoronato 'Chingalan' come la nuova coppia da battere, senza nulla togliere ad Arturo Coello e Agustin Tapia.

Dopo la chiacchieratissima separazione da Juan Lebron - con il quale aveva vinto questo torneo due anni fa - nessuno poteva immaginare Galan avrebbe trovato una simile alchimia con Chingotto in così poco tempo. Ale e Fede giocano un padel solido ed efficente, che combina perfettamente le caratteristiche dei due giocatori rendendoli difficilissimi da arginare.

Persino i campioni uscenti e numeri 1 del seeding si sono dovuti inchinare allo strapotere di Galan e Chingotto, vittoriosi grazie allo score di 6-4 1-6 6-1 in poco meno di due ore di battaglia. Una finale in cui i numeri 2 del tabellone sono partiti benissimo, infilando un parziale di quattro game consecutivi dall'1-2 prima di subire la reazione d'orgoglio di Coello/Tapia.

Lo spagnolo e l'argentino hanno provato in ogni modo a riaprire un set che sembrava già chiuso, ma lì è emersa tutta la forza mentale di Chingotto e Galan che hanno stretto i denti ottenendo un vantaggio preziosissimo nell'economia del match.

Arturo e Agustin sono saliti prepotentemente di livello nella seconda frazione, quasi del tutto a senso unico complice anche un fisiologico calo degli avversari. Ritrovatisi in svantaggio ma forti del primo set conquistato, Ale e Federico non hanno sprecato energie inutili e hanno lasciato che Coello/Tapia si sfogassero prima di giocarsi tutte le loro carte nel parziale conclusivo.

Il terzo game del set decisivo è risultato cruciale: con l'inerzia dalla loro parte, Coello e Tapia hanno avuto due palle break sul servizio di Chingotto ma non sono stati cinici nel convertirle. Galan e Chingotto hanno ripreso coraggio e fiducia, mentre i campioni in carica si sono spenti all'improvviso non riuscendo più a trovare soluzioni efficaci contro le trame gioco degli ispiratissimi rivali.

Una vittoria che può cambiare le gerarchie

La sensazione è che le condizioni serali molto lente non abbiano giovato al padel di Coello/Tapia, incapaci di sfruttare a pieno quella potenza di fuoco che li rende quasi ingiocabili.

Tapia non è quasi mai riuscito ad essere incisivo dall'alto, mentre Coello si è trovato spesso in difficoltà nel fronteggiare il 'fuoco incrociato' di Galan e Chingotto. Un trionfo meritato e importantissimo, dal momento che potrebbe sancire un cambio di gerarchie impronosticabile fino a poco tempo fa.

Basti pensare che per 'Chingalan' si tratta del quarto titolo negli ultimi sei tornei. "Vincere qui a Roma è un'emozione unica e non possiamo che ringraziare questo splendido pubblico" - hanno detto in coro Galan e Chingotto visibilmente emozionati.

"Ci teniamo a ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine nell'ultimo periodo, a cominciare dal nostro allenatore. Siamo felicissimi, ma l'obiettivo è fare sempre meglio" - hanno aggiunto prima di sollevare il trofeo.

Non particolarmente spettacolare la finale femminile, che ha visto la nettissima affermazione di Ari Sanchez e Paula Josemaria sulle sorprese del torneo Patty Llaguno e Lucia Sainz. Le numero 1 del mondo hanno demolito le rivali con il punteggio di 6-1 6-0 in appena 54 minuti, mettendo in bacheca il loro secondo Major stagionale dopo la vittoria a Doha. Photo credit: Premier Padel