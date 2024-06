Italy Major - Coello/Tapia schiantano Lebron/Paquito, finale da urlo contro Chingalan

Dal nostro inviato a Roma - In questo preciso momento, Arturo Coello/Agustin Tapia e Federico Chingotto/Ale Galan sono superiori di un paio di categorie rispetto a tutte le altre coppie. Saranno giustamente loro a contendersi il secondo Major dell'anno, il BNL Italy Major Premier Padel, in una finale che si preannuncia davvero spettacolare.

Non poteva esserci conclusione migliore sia per gli organizzatori che per i fan. Spiace dirlo ma la prima semifinale - di gran lunga la più attesa - è stata una delusione totale. Era francamente difficile ipotizzare un esito diverso dalla vittoria di Coello/Tapia - basti pensare che i bookmakers pagavano 5 volte la posta un successo di Lebron e Paquito - ma nessuno poteva immaginare un match così a senso unico.

I numeri 1 del seeding hanno letteralmente schiantato Juan e Francisco, che vengono notevolmente ridimensionati nonostante i progressi mostrati nei giorni scorsi. Il 6-3 6-1 finale in appena 58 minuti di gioco non lascia spazio ad alcuna attenuante per gli ex numeri 1, che hanno retto soltanto fino a metà del parziale inaugurale.

Il Lobo e Paquito hanno recuperato per ben due volte un break di svantaggio nel primo set, facendo tutto il possibile per restare a contatto con una coppia troppo più solida e continua. Coello e Tapia sono tornati al loro livello abituale dopo le amnesie dei turni precedenti e non si sono fatti distrarre da alcuni numeri d'alta scuola dei rivali, piazzando l'allungo decisivo nel momento più delicato e resistendo al disperato tentativo di contro-break degli spagnoli nel decimo game.

L'incontro è sostanzialmente finito lì. Nonostante l'incitamento del pubblico del Centrale, Lebron e Navarro hanno smesso di lottare e sono usciti dalla partita sia mentalmente che tecnicamente. Sono venuti nuovamente a galla tutti quei limiti che stanno impedendo a questa coppia di far funzionare la loro reunion.

Il secondo set non ha regalato particolari emozioni, tra giocate sconsiderate e gesti di nervosismo da parte dei numeri 4 del seeding, sanzionati con un penalty point a causa di un paio di 'pallate' scagliate verso le tribune.

Pessimo il linguaggio del corpo di Lebron e Paquito, che nella seconda frazione non si sono mai guardati o incitati a vicenda. Freddissima anche la loro stretta di mano a fine match, con il Lobo dritto nello spogliatoio con il volto scurissimo e Rodrigo Ovide incapace di riportare un minimo di serenità.

Sono trascorsi soltanto un paio di mesi da quando Juan e Francisco hanno siglato la loro reunion, ma probabilmente sono già arrivati ad un bivio e l'insofferenza di entrambi è sempre più palpabile. Coello e Tapia - dal canto loro - si sono qualificati per l'atto finale senza un eccessivo dispendio di energie e deliziando il pubblico con alcune giocate sensazionali (mostruosi un paio di smash giocati da Tapia).

"Abbiamo lavorato tanto e quella di domani sarà la nostra nona finale stagionale, sono davvero tante" - ha detto un Coello raggiante ma già proiettato verso la finale. "Essendo i numeri 1, tutti vogliono batterci.

Sono contento di come abbiamo giocato oggi e domani proveremo a mettere la ciliegina sulla torta" - ha aggiunto Tapia.

Sarà una finale da sogno

A separarli dal bis al Foro Italico ci sono soltanto Chingotto e Galan, che si sono confermati delle autentiche bestie nere per i 'Superpibes'

I numeri 2 del tabellone si sono sbarazzati di Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno con un perentorio 6-2 6-4 in un'ora e 27 minuti. La contesa non è mai stata realmente in discussione, eccezion fatta per un piccolo passaggio a vuoto accusato da Ale e Fede nel finale quando la vittoria era già in cassaforte.

Sul versante femminile, l'ultimo atto proporrà la sfida tra le grandi favorite Sanchez/Josemaria e le sorprendenti Sainz/Llaguno. Le numero 1 del mondo, a caccia del loro secondo Slam nel 2024 dopo il trionfo a Doha, hanno piegato 7-6(6) 6-4 la coppia Castello/Jensen annullando un set point nel primo parziale (incredibile lo smash lisciato da Castello in quella circostanza).

Ad attenderle non ci saranno Gemma Triay e Claudia Fernandez, che sono state battute meritatamente da Sainz e Llaguno (7-5 6-4) alla loro prima finale assoluta in un Major. Photo credit: Premier Padel