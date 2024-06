Italy Major - Che show! Roma avrà le migliori semifinali possibili

Dal nostro inviato a Roma - Gli organizzatori del BNL Italy Major Premier Padel e tutti gli appassionati non avrebbero potuto chiedere di meglio alla vigilia del torneo. Sabato andranno in scena le semifinali migliori possibili nel torneo maschile e il caldissimo pubblico del Foro Italico non vede l'ora di gustarsi lo show sperando in temperature più miti.

Da non perdere per nessun motivo la sfida tra Arturo Coello/Agustin Tapia e Juan Lebron/Francisco Navarro, che promette di regalare davvero i fuochi d'artificio. I numeri 1 del seeding e campioni uscenti partiranno ovviamente con i favori del pronostico, ma guai a sottovalutare il Lobo e Paquito che sembrano rinvigoriti dopo aver rischiato tantissimo all'esordio.

Evidentemente il clima del Foro Italico è un toccasana per Navarro, che ha già raggiunto ben due finali qui e che spera di sollevare finalmente il trofeo. Le teste di serie numero 4 hanno vinto una grande partita contro Alex Ruiz e Momo Gonzalez, piegati con lo score di 7-5 6-3 in un match più equilibrato di quanto non suggerisca il punteggio.

In un Pietrangeli gremito in ogni ordine di posto e abbastanza rumoroso - tra un 'Daje Paquito' e un 'Abbiamo Paquito 100 euro' - Lebron e Navarro non hanno concesso palle break ai rivali fino all'ultimo game del match, venendo graziati in quella circostanza da una risposta non impossibile sbagliata da Momo.

Oltre ad aver finalmente espresso un padel convincente, gli ex numeri 1 sono stati solidi per tutta la durata dell'incontro e hanno mostrano una sintonia decisamente maggiore rispetto alle ultime uscite. I due potranno giocarsi le loro chance contro Coello e Tapia, che non hanno impressionato fino a questo momento.

Dopo il set perso ieri tra lo sgomento generale, i campioni in carica hanno faticato anche oggi contro Mike Yanguas e Javi Garrido. Coello e Tapia si sono imposti grazie al punteggio di 7-5 6-4, ma non sono parsi al 100% e hanno corso qualche rischio di troppo nel primo set.

Arturo e Agustin saranno chiamati ad innalzare il loro livello se vorranno staccare il pass per la finale, esattamente come era avvenuto lo scorso anno. La semifinale contro Lebron e Paquito è in programma sabato come secondo match sul Centrale (a partire dalle 15).

Tutto facile per Chingotto/Galan

Nell'altra semifinale si affronteranno Chingotto/Galan e Stupaczuk/Di Nenno. Entrambe le coppie hanno avuto vita facilissima nei rispettivi quarti, accontentandosi di vincere senza nemmeno dover mettere le marce alte.

I primi hanno rifilato un netto 6-3 6-1 agli spagnoli Alonso/Arroyo (autori comunque di un ottimo torneo), mentre i 'Superpibes' hanno lasciato un game in più a Leal/Campagnolo sul Pietrangeli (6-2 6-3). Tutto secondo pronostico nel tabellone femminile, dove sembra tutto apparecchiato per una finale tra le prime due coppie del seeding.

Sanchez/Josemaria hanno concesso la miseria di tre game alle connazionali Mesa/Ruiz (6-2 6-1), ma ancora meglio hanno fatto Triay e Fernandez che hanno letteralmente umiliato Guinart/Martinez con un brutale 6-0 6-1 in appena 51 minuti. Photo credit: Premier Padel