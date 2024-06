Italy Major - Coello e Tapia soffrono, finalmente Lebron e Paquito. Bela ai saluti

Dal nostro inviato a Roma - Proprio mentre l’Italia stava subendo inerme il gioco della Spagna agli Europei di calcio in Germania, i campioni uscenti del BNL Italy Major Premier Padel Arturo Coello e Agustin Tapia erano impegnati sul Centrale nell’ultimo match della sessione serale.

I numeri 1 del seeding hanno faticato molto più del previsto per avere ragione di Barahona/Zapata, che hanno giocato a braccio sciolto sapendo di non avere nulla da perdere. I due spagnoli hanno giocato ben oltre le loro possibilità per almeno due set prima di crollare alla distanza.

I numeri 1 del seeding – dal canto loro – sono stati bravi a recuperare la concentrazione dopo aver perso la seconda frazione, dilagando poi nel terzo set fino al 6-4 4-6 6-0 conclusivo in un’ora e 40 minuti.

Vittoria sofferta anche per i ‘Superpibes’, giustizieri di Ruiz e Cardona con lo score di 6-4 4-6 6-3 dopo un’ora e 45 minuti di battaglia serrata. I numeri 2 del tabellone Ale Galan e Federico Chingotto - che ieri si erano sbarazzati di Deus/Cremona sul Pietrangeli - non hanno potuto fare il loro esordio sul Centrale a causa del ritiro di Fran Guerrero giunto all'ora di pranzo.

Quest'ultimo aveva espresso un ottimo padel durante tutta la settimana insieme a Jairo Bautista, ma un problema muscolare gli ha impedito di scendere al fianco del suo connazionale. Un vero peccato, poiché i due spagnoli avrebbero sicuramente meritato di giocarsi fino in fondo le loro chance e di godersi l'atmosfera unica del Foro Italico.

Giornata di riposo quindi per Galan e Chingotto, che hanno tutte le carte in regola per trionfare nella Capitale e suggellare il loro straordinario momento di forma. I due si trovano benissimo assieme e le loro caratteristiche sono perfettamente complementari, come dimostrano i risultati fin qui ottenuti nonostante la loro unione abbia avuto inizio soltanto pochi mesi fa.

Sprazzi di Lebron e Paquito

Si sono finalmente rivisti sprazzi di Juan Lebron e Paquito Navarro, che hanno disputato senza dubbio la loro miglior partita stagionale. Impegnati in mattinata sul Centrale, i quarti favoriti del seeding hanno regolato con un nettissimo 6-1 6-2 Victor Ruiz e Lucas Bergamini nonostante un caldo quasi insopportabile.

Dopo il grandissimo rischio corso ieri, il 'Lobo' e Paquito hanno dimostrato quella continuità nell'arco dello stesso match che era sempre mancata in questi mesi. "Sarei ipocrita se dicessi che siamo contenti dei risultati ottenuti finora" - ha esordito Navarro con grande sincerità.

"Mi sono sempre trovato benissimo qui a Roma e spero di raggiungere la finale insieme a Juan. Voglio vincere questo torneo prima della fine della mia carriera" - ha aggiunto. Soddisfatto anche il Lobo: "Non abbiamo espresso il nostro miglior livello fino a questo momento e mi assumo le mie responsabilità, ma sono convinto che prima o poi ci sbloccheremo." Nel frattempo, è giunta la notizia che Paquito e Lebron prenderanno parte al P2 di Genova in scena dall'1 al 7 luglio.

Iscritti anche i 'Superpibes' e Tello-Belasteguin, mentre Coello-Tapia e Galan-Chingotto non hanno ancora sciolto le riserve. Ai saluti Fernando Belasteguin, all'ultimo anno della sua leggendaria carriera, sconfitto in coppia con Juan Tello da Lucas Campagnolo e Javier Leal.

Questi ultimi sono stati solidissimi dal primo all'ultimo punto, sfruttando nel migliore dei modi la scarsa vena dei rivali (in particolare di un disastroso Tello) e non scomponendosi nemmeno quando i numeri 5 del seeding avevano tentato l'allungo nel secondo set.

6-4 6-4 il risultato finale in un'ora e 12 minuti di gioco. Sul versante femminile, non c'è stato nulla da fare per Giorgia Marchetti e Lea Godallier contro Gemma Triay e Claudia Fernandez. Resta un grandissimo torneo per la coppia italo-francese, ma era francamente troppo sperare nell'impresa contro le numero 2 del mondo.

Il 6-1 6-2 conclusivo rappresenta forse un epilogo troppo severo per l'ultima azzurra rimasta in tabellone, che lascia Roma con la consapevolezza di poter migliorare ulteriormente nei prossimi mesi. Tutto facile anche per le numero 1 Sanchez/Josemaria, giustiziere con un duplice 6-2 delle connazionali Caldera/Rufo nel primo incontro della sessione serale sul Centrale. Credit: Foto FITP