Italy Major - Marchetti sfiderà Carolina Orsi, grande attesa per i big

Dal nostro inviato a Roma - Il tremendo caldo - con punte di 37° - ha costretto gli organizzatori del BNL Italy Major Premier Padel ad anticipare l'inizio degli incontri alle ore 09 per evitare che i giocatori fossero soggetti a condizioni estreme.

Da segnalare la buonissima prestazione offerta da Giorgia Marchetti e Lea Godallier, che hanno rimontato Lorena Vano e Alicia Blanco Rojo sul Centrale imponendosi grazie allo score di 5-7 6-3 6-1 dopo una battaglia serrata.

Marchetti/Godallier apriranno il programma di domani sul Centrale affrontando Orsi/Navarro in un match che si preannuncia molto spettacolare. Eliminate le due coppie azzurre entrate in tabellone grazie ad una wild card, dalle quali era difficile aspettarsi l'impresa contro avversarie più quotate.

Valentina Tommasi e Marianela Montesi non sono mai entrate in partita contro Barrera/Caparros (racimolando appena un game), mentre Erika Zanchetta e Martina Parmigiani hanno ceduto alle spagnole Ariadna Canellas e Teresa Navarro con un duplice 6-3.

Domani tocca ai big

Domani è previsto l'esordio di tutti i big, pronti a contendersi la vittoria sotto il sole della Capitale. I fari saranno puntati soprattutto su Arturo Coello e Agustin Tapia - numeri 1 del seeding - che cercheranno di difendere il titolo conquistato qui al Foro Italico lo scorso anno.

'Questo è il mio torneo preferito, dunque ho tanta voglia di far bene" - ha esordito Coello nel media day. "A Roma le aspettative sono sempre molto alte e farò di tutto per godermi questa magnifica cornice" - ha aggiunto.

Tapia, dal canto suo, ha ammesso che non sarà facile ripetersi: "Sento la pressione di aver vinto qui nel 2023 e di dover difendere il titolo, ma sono motivato a fare del mio meglio sin dalla prima partita." Il sogno di tutti gli appassionati è di vederli in finale domenica contro Ale Galan e Federico Chingotto, che hanno unito le forze da pochi mesi riuscendo ad incamerare già tre titoli (oltre ad aver battuto Coello e Tapia in ben tre occasioni).

"Due avversari del genere sono un bene sia per noi che per il padel" - ha detto Coello con grande sportività. Gli ha fatto eco Tapia: "Sappiamo che se vogliamo vincere i grandi titoli dobbiamo fare i conti con loro, sono state sempre delle splendide battaglie." Grande attesa anche per il debutto del duo Paquito Navarro-Juan Lebron, da cui ci si aspetta un torneo brillante dopo le recenti difficoltà, senza dimenticare i 'Superpibes' e la coppia Tello-Belasteguin che illumineranno la sessione serale di mercoledì. Insomma, i prossimi giorni saranno incandescenti sotto tutti i punti di vista. Credits: FOTO FITP