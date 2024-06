Svolta nel processo di Alexander Zverev per le accuse di violenza: le ultime novità

La vicenda giudiziaria che registrava Alexander Zverev sul banco degli imputati per le accuse di violenza domestica nei confronti dell'ultima ex fidanzata Brenda Patea ha raggiunto - con ogni probabilità - il suo lieto fine.

Dopo alcune udienze a porte chiuse, il tribunale distrettuale di Tiergarten è tornato a riunirsi nella giornata di venerdì alla presenza di pubblico e giornalisti, con diversi aggiornamenti sul caso che sono stati subito riportati dalla stampa tedesca.

Il processo è stato avviato a fine maggio dopo l'ordine di sanzione inflitto nell'ottobre 2023 al numero 4 del mondo (multa pari a 450 mila euro, ovvero 492.700 dollari), che ha però contestato il provvedimento e fatto ricorso.

Nel corso della discussione è emersa la denuncia da parte della donna, che ha raccontato come in un'accesa discussione nel maggio 2020 sia stata spinta contro un muro e soffocata con entrambe le mani da Sascha. Un episodio che era stato rivelato mesi fa in un'intervista poi rimossa su pressione degli avvocati del giocatore tedesco per "il superamento dei limiti consentiti rispetto alle segnalazioni sospette".

Questa mattina il pubblico ministero, su sua richiesta, ha comunicato che le due parti hanno trovato e raggiunto un accordo extragiudiziale.

BREAKING: Germany's top tennis player Alexander Zverev has settled his assault case with his ex-girlfriend.



He was accused of strangling her at a Berlin apartment in May 2020.



The two sides have now reached an out-of-court settlement.

There's no admission of guilt by Zverev. — Jonathan Crane (@jonathancrane5) June 7, 2024