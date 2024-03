Grave lutto per Aryna Sabalenka: è deceduto il fidanzato Konstantin Koltson

© Fair use

La notizia è cominciata a circolare nella serata di lunedì 18 marzo. Le prime conferme purtroppo sono arrivate poche ore dopo e hanno scosso l'intero mondo. L'ex campione di hockey Konstantin Koltsov, fidanzato dell'ex numero 2 del ranking Wta Aryna Sabalenka, è deceduto a Miami all'età di 42 anni.

Un lutto improvviso che ha scioccato tutti: lo stesso mondo del tennis ha iniziato a stringersi attorno alla giocatrice con dei messaggi di cordoglio per la grave scomparsa. Nella primissima mattinata di martedì la federazione russa di hockey ha ufficializzato purtroppo la notizia con una breve nota, senza specificare al momento come e dove sia morto precisamente.

La scomparsa - stando a quanto emerso in queste ore è riportato da Ansa - è avvenuta 'all'improvviso' "Siamo in lutto" ha scritto la federazione nell'annunciare il tragico decesso di Koltsov. In carriera aveva giocato anche nei Pittsburgh Penguins nella Nhl, in cui ha militato per tre stagioni.

Inoltre, vantava la partecipazione a due giochi olimpici invernali e a nove mondiali.

Grave lutto per Sabalenka: i messaggi di cordoglio

Un momento per niente semplice per Aryna Sabalenka, di recente vincitrice degli Australian Open.

La bielorussa non ha ancora reagito sui social alla notizia ma è possibile immaginare cosa stia vivendo e il suo attuale stato d'animo per la straziante morte del suo compagno. Peraltro, qualche anno fa, l'atleta di Minsk ha dovuto superare la perdita del suo amato papà.

Non appena comunicata l'ufficialità, sono cominciate ad arrivare i primi messaggi di cordoglio verso la numero due del mondo. Sloane Stephen ha scritto queste parole toccanti in merito alla scomparsa del fidanzato di una sua collega: "Quel momento in cui puoi davvero percepire il dolore al petto nel sentire qualcosa o nel vedere qualcosa che ti spezza il cuore" ha commentato.

I media bielorussi, che stanno seguendo costantemente il caso, potrebbero rivelare dettagli sulla vicenda nelle prossime ore e in questi giorni. Novità particolarmente attese da tutto il mondo, che si sta interessando sempre più alla morte improvvisa di Konstantin Koltsov.