Alexander Zverev nei guai? Spunta la data del processo per le accuse di violenza

In queste ore è stato reso noto il periodo in cui comincerà il processo al tribunale penale di Berlino, che vede Alexander Zverev coinvolto e accusato di "aver abusato fisicamente di una donna e di averne danneggiato la sua salute durante una discussione".

La portavoce della corte Lisa Jani, in una dichiarazione rilasciata alla DW, ha annunciato come l'udienza sarà nel mese di maggio 2024, con le date e i dettagli che saranno comunicati nelle prossime settimane. Dunque, il caso tornerà a essere affrontato dall'organo giudiziario nel periodo antecedente al Roland Garros, in programma quest'anno dal 27 maggio al 9 giugno.

È ancora presto comprendere se la complessa vicenda possa in qualche modo far cambiare i piani del tennista tedesco nel tour. Jani ha cbiarito come il giocatore di Amburgo non dovrà necessariamente comparire di persona, ma il giudice potrebbe ordinargli di testimoniare.

L'accusa prevede una pena massima di cinque anni di carcere, anche se altamente improbabile per la natura del provvedimento penale.

Zverev ha impugnato la sentenza del tribunale distrettuale

L'ex fidanzata Brenda Patea ha già ottenuto lo scorso ottobre una sentenza favorevole dal tribunale distrettuale.

Zverev ha ricevuto un ordine di sanzione, in Germania emessa quando un giudice ritiene che il caso sia semplice e non giustifichi un processo, e una multa pari a 450 mila euro (492.700 dollari). Il 26enne ha però deciso di contestare il provvedimento e avviare dunque un processo.

Durante una conferenza stampa a Parigi-Bercy il tedesco ha definito così la situazione: "È una totale str***ata. Chiunque abbia un minimo di livello di quoziente intellettivo semi sufficiente, può capire di cosa si tratta realmente".

La battaglia procede: intanto, gli avvocati di Zverev sono riusciti a fare pressione su un'intervista di Brenda Patea al quotidiano Süddeutsche Zeitung, che è stata rimossa perché andava "oltre i limiti consentiti delle segnalazioni sospette" - secondo quanto affermato dallo studio legale.