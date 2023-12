Due tenniste assolte dalle sanzioni per doping: l'ITIA rende pubblico il motivo

© Julian Finney/Getty Images

L'Agenzia internazionale per l’integrità del tennis (ITIA) ha annunciato nella giornata di sabato 23 dicembre la decisione ufficiale di un tribunale indipendente riguardo due tenniste del circuito femminile. Le giocatrici Tara Moore e Barbara Gatica non hanno avuto colpe o negligenza per i loro risultati antidoping avversi: è stato così eliminato il periodo di squalifica a loro carico.

La britannica e la cilena sono state provvisoriamente sospesi ai sensi del Programma antidoping del tennis (Tadp) rispettivamente il 27 maggio e il 17 giugno 2022​​​​​​​, essendo positivi allo steroide anabolizzante boldenone (e nandrolone nel caso di Moore) in Bogotá (Colombia), nel mese di aprile dello stesso anno.

La scorsa settimana, il 14 e il 15 dicembre del 2023, è stata convocata un'udienza a seguito della quale il tribunale indipendente ha stabilito che la carne contaminata consumata dalle atlete nei giorni precedenti la raccolta del campione era la fonte delle sostanze proibite trovate nei campioni delle tenniste.

Per questa ragione è stato appurato che entrambe non abbiano avuto alcuna colpa o negligenza per le loro violazioni. Di conseguenza, non è stato imposto alcun periodo di squalifica e le sospensioni provvisorie imposte alle due, ai sensi del Tadp, sono state immediatamente revocate.

Moore potrà riprendere subito a giocare, mentre Gatica resterà ancora sospesa per altre cause di reato (non collegate a questa di doping) in cui risulta attualmente indagata: si tratta nel dettaglio di alcune presunte partite truccate, che rientra nel Programma anticorruzione del tennis.

L'ITIA ha specificato nella nota come continuerà a diffondere a tutti gli operatori importanti informazioni sui rischi di contaminazione della carne in alcune parti del mondo.