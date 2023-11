John Millman preannuncia il suo ritiro dal tennis: il messaggio sui social

© Quinn Rooney/Getty Images

Gli Australian Open saranno l'ultimo torneo della carriera di John Millman. Il tennista australiano ha annunciato sui suoi profili social la decisione di apprendere presto la racchetta al chiodo, concedendosi l'apparizione in un'ultima competizione del Grande Slam.

Il 34enne di Brisbane ha comunicato la decisione ai fan tramite questo messaggio: "Tutte le cose belle finiscono. Dopo la prossima estate australiana mi ritirerò dal tennis professionistico. Sono incredibilmente grato per tutto il supporto che ho avuto durante la mia carriera.

È stato un viaggio emozionante vivere un sogno che avevo da bambino" ha commentato.

All good things come to an end.

After the upcoming Australian Summer I’ll be retiring from professional tennis.

I’m incredibly grateful for all the support I’ve had throughout my career.

It’s been a thrilling ride living out a dream I had as a kid.

❤️ pic.twitter.com/BFru6Wjwgn — John Millman (@johnhmillman) November 9, 2023