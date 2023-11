Non c'è pace per Alexander Zverev: l'ex fidanzata torna all'attacco con parole choc

© Jono Searle/Getty Images

A poco più di una settimana dalle Atp Finals di Torino, manifestazione già vinta in due occasioni e alla quale sarà nuovamente tra i partecipanti, Alexander Zverev deve pensare anche ad altre questioni che non riguardano il mondo del tennis.

Il tedesco non sta vivendo un momento felice della sua vita privata lontano dal campo, seppur abbia cominciato da qualche mese una relazione con l'attrice e influencer Sophia Thomalla. I problemi per il nativo di Amburgo sono legati ai precedenti fidanzamenti prima con Olga Sharypova e poi con Brenda Patea, da cui è nata sua figlia Mayla.

Dopo le accuse di violenza e la causa intentata dalla ragazza russa negli anni scorsi, archiviata per la mancanza di prove sufficienti, Sascha si è ritrovato nuovamente in tribunale stavolta per la madre della sua bambina.

Il tribunale distrettuale di Tiergarten si è pronunciato sul caso con una sentenza (lesioni personali il reato contestato), multando il giocatore di 450 mila euro: secondo l'organo giudiziario non è necessario un processo per l'assenza di prove convincenti a favore dell'accusa.

Il processo pubblico però ci sarà, perché l'atleta numero 7 della Race ha deciso di impugnare la decisione: "Penso che tutta questa situazione sia una totale str***ata. Chiunque abbia un minimo di quoziente intellettivo, può capire di cosa si tratta realmente" si è sfogato così Zverev sulla questione.

Le nuove accuse dell'ex fidanzata

Patea è tornata all'attacco in queste ore, rilasciando una scioccante intervista al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung in cui ha descritto alcuni comportamenti del suo ex ragazzo e raccontando cosa è avvenuto nel maggio 2020 in un appartamento di Berlino (l'episodio che l'ha portata, dopo qualche tempo, a rivolgersi a un avvocato e a denunciare l'accaduto): "È un uomo geloso, controlla costantemente il mio telefono e a volte bastava un semplice 'mi piace' di qualcuno su una mia foto per farlo arrabbiare.

La sua rabbia si è trasformata più volte in violenza fisica" ha confessato la donna. Brenda ha poi rivelato quella serata in hotel, dove Zverev l'avrebbe afferrata per il collo e messa contro il muro, facendo molta pressione.

Il gesto - continuando a raccontare - le ha provocato danni cervicali e difficoltà a deglutire nei giorni successivi. Patea ha inoltre svelato un aneddoto accaduto nell'estate 2021, a seguito del tentativo di ottenere l'affidamento esclusivo della figlia: Sascha, attraverso i suoi legali di fiducia, avrebbe proposto un accordo all'ex fidanzata che comprendeva subito un pagamento di 100 mila euro, un generoso assegno mensile per il mantenimento della coppia (lei e Mayla) e la possibilità di vivere in una delle proprietà del tennista in Germania.

Naturalmente il tedesco voleva ottenere il silenzio di Brenda, che non avrebbe dovuto rivelare a nessuno quello che era successo, oltre - a quanto pare - a non poter avere alcun tipo di contatto con l'altra ex Sharypova.