Boris Becker nuovo coach di Holger Rune? Spunta l'incredibile indiscrezione

Potrebbero esserci presto grandi novità per quanto riguarda Holger Rune, nonostante stia vivendo un periodo davvero difficile della sua stagione. Il tennista danese è stato avvistato e fotografato mentre si allenava con l'ex leggenda tedesca del tennis Boris Becker.

Sui social la notizia ha fatto immediatamente il giro del web, anche se al momento resta soltanto un'indiscrezione non confermata dallo stesso atleta. Dopo la separazione con Patrick Mouratoglou, il giovanissimo 20enne potrebbe ricorrere all'ex coach di Novak Djokovic (dal 2013 fino al 2016) per cambiare marcia e avvicinarsi nuovamente al livello dei top con continuità.

Ecco alcuni scatti pubblicati sui social.

