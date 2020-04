ATP Finals; anche il diritto al servizio del tennis (e contro l’ambush marketing)

Nel mare di decreti pubblicati in questi mesi, stabiliti per contrastare l'emergenza sanitaria, il Governo ha trovato spazio anche per il tennis. Si tratta di uno strumento per tutelare i grandi eventi che l'Italia si è aggiudicata negli anni a venire: le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e le ATP Finals di tennis, in programma a Torino dal 2021 al 2025. Il decreto legge n.16 dello scorso 11 marzo (entrato in vigore tre giorni dopo) dedica un intero paragrafo (art. 6-7-8-9) alle ATP Finals. In estrema sintesi, nascerà un "Comitato per le Finali ATP" composto da quattro componenti (Sindaco di Torino o un suo rappresentante, un rappresentante della presidenza della Regione Piemonte, uno del Governo - con competenze specifiche nello sport - e uno della FIT), chiamato a prendere tutte le decisioni strategiche. Poiché l'organizzazione tecnica sarà di pertinenza della FIT, potrà essere creata anche una "Commissione Tecnica di Gestione" di cinque elementi, di cui tre scelti dalla federtennis e uno a testa da Comune e Regione. Come promesso già lo scorso anno, lo Stato garantirà a supporto dell'evento la cifra di circa 75 milioni di euro: 44 fino al 2024 (3 già nel 2020) e un massimo di 28,6 dal 31 gennaio 2025 al 30 gennaio 2026. Il paragrafo successivo, poi, regolamenta l'antipatico fenomeno dell'ambush marketing: si tratta di pubblicità parassitaria, in cui aziende che non sono sponsor cercano di associare la loro immagine a quella dell'evento per trarne benefici. L'articolo 10 spiega bene i divieti, che avranno valore da tre mesi prima a tre mesi dopo l'evento. In caso di violazioni, le multe oscilleranno tra i 100.000 euro e i 2,5 milioni. Sull'interessante argomento si è espresso, con chiarezza e completezza, l'Avvocato Gilberto Cavagna di Gualdana, operante presso il Foro di Milano e specializzato in diritto della proprietà intellettuale. Lo si può seguire anche nel suo blog su Linkedin. Ecco il suo intervento.

Le prossime ATP Finals, per il quinquennio 2021-2025, si terranno a Torino. Dopo New York, Sydney, Shanghai, Londra, finalmente una tappa italiana.

L’aggiudicazione da parte dell’ATP (Association of Tennis Professionals) è avvenuta a Londra il 24 aprile 2019. Torino ha vinto contro un’agguerrita concorrenza: Singapore, Tokyo, Manchester e sempre Londra[1].

Per consentire l’organizzazione dell’evento, il Governo ha recentemente emanato il Decreto Legge 11.03.2020, n. 16 recante "Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria” (di seguito, il “Decreto”) entrato in vigore il 14 marzo 2020.

Più in particolare[2], il Decreto prevede l’istituzione del «Comitato per le Finali ATP», con “funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione della città e del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali” (art. 6 Decreto). Il Comitato, con sede a Torino, è “presieduto dal Sindaco di Torino, o da un suo delegato, e composto da un rappresentante del Presidente della giunta regionale del Piemonte, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante dell’Autorità di Governo competente in materia di sport e da un rappresentante della Federazione italiana tennis” (art. 6 co. 1 Decreto)[3].

Il provvedimento affida alla Federazione italiana tennis (“FIT”) “anche stipulando un’apposita convenzione con «Sport e Salute S.p.A.», ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva” (art. 6 Decreto), se del caso costituendo presso la FIT una «Commissione Tecnica di Gestione» composta da membri designati dal Comune di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Federazione medesima.

Gli incarichi di componente del Comitato e della Commissione non prevedono compensi.

Al Comune di Torino è demandato invece “il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle finali”. Le partite si terranno al Pala Alpitour, con una capienza di oltre 15.000 persone; l’adeguamento dell’impianto è considerato di interesse pubblico, e consente il rilascio di titoli abilitativi in deroga agli strumenti urbanistici generali (ma pur sempre nel rispetto del Codice dei beni culturali e della disciplina dell’attività edilizia).

Dal punto di vista finanziario, il Decreto riconosce ai soggetti privati che hanno prestato garanzia in favore della FIT per l’adempimento delle obbligazioni da quest’ultima contratte nei confronti dell’ ATP, la facoltà di richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, nei limiti previsti (cfr. art. 8)[4].

Con lo stesso Decreto il Consiglio dei Ministro ha inoltre cercato di rafforzare, più in generale, “il quadro regolatorio in materia di pubblicizzazione parassitaria e di tutela dei segni notori”[5] legati a manifestazioni e ad altri simili eventi sportivi e/o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale. Si tratta del primo tentativo di disciplinare, in modo organico, gli episodi di ambush marketing[6], ovvero “pubblicità di imboscata”, inteso come l’associazione non autorizzata di un brand ad un evento mediatico[7].

Episodi che, negli ultimi anni, hanno coinvolto anche il tennis; così ad esempio, durante il torneo di Wimbledon del 2009, la Pringles distribuì migliaia di confezioni delle sue patatine, che somigliano al tubo che contiene le palline da tennis, con impressa la scritta “There are not tennis balls”, con evidente agganciamento al torneo, senza tuttavia esserne sponsor.

Più in particolare il Decreto vieta le attività di pubblicizzazione parassitaria poste in essere in occasione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale, non autorizzate dai soggetti organizzatori ed aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale costituenti nella: (i) creazione di un collegamento indiretto fra un marchio o un altro segno distintivo e uno di tali, idoneo a indurre in errore il pubblico sull’identità degli sponsor ufficiali; (ii) falsa dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di uno di tali eventi; (iii) promozione del proprio marchio o di altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall’organizzatore, che sia idonea ad attirare l’attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di uno di tali eventi e idonea a generare nel pubblico l’erronea impressione che l’autore della condotta sia sponsor dell’evento sportivo o fieristico medesimo; (iv) vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo dell’evento sportivo o fieristico ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore circa il logo medesimo e a ingenerare l’erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l’evento ovvero con il suo organizzatore (art. 10 del Decreto).

Sono fatte salve, e pertanto non costituiscono attività di pubblicizzazione parassitaria, “le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi” sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale (sempre art. 10 Decreto).

I divieti previsti dal provvedimento hanno tuttavia una limitazione temporale; operano dal novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale di inizio dell’evento sportivo o fieristico fino al novantesimo giorno successivo alla sua conclusione (art. 11 Decreto).

Spetterà all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) accertare e reprimere le condotte di chi ponga in essere le attività di pubblicizzazione parassitaria vietate, applicando le sanzioni pecuniarie amministrative che variano a seconda dei casi da 100 mila euro a 2,5 milioni di euro (art. 12 Decreto).

E’ fatta in ogni caso espressamente salva “l’applicazione delle altre previsioni di legge a tutela dei soggetti che deducono la lesione di propri diritti o interessi per effetto delle condotte” vietate dal Decreto (art. 13).

Lo scopo della nuova normativa è quello di evitare che operatori economici non autorizzati da regolari contratti di sponsorizzazione pongano in essere condotte tendenti ad associare il loro marchio ad un evento sportivo o fieristico di rilevanza nazionale o internazionale, preservando così il valore di sponsorizzazioni e licenze concesse dagli organizzatori di grandi eventi. Oltre agli interessi di sponsor e licenziatari ufficiali, che si vedrebbe privati del naturale ritorno economico previsto dal contratto da loro stipulato, e degli organizzatori, che subirebbero il deprezzamento del valore dei segni distintivi e dell’immagine più in generale dell’evento, gli episodi di ambush marketing sono inoltre potenzialmente idonei a ledere anche gli interessi dei consumatori, in quanto il pubblico sarebbe persuaso da una pubblicità non consentita.

A noi, per il momento, non resta che aspettare di comprare i biglietti per le partire delle ATP Finlas.

Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana

Avvocato del foro di Milano specializzato in diritto della proprietà intellettuale.

Curatore del blog su Linkedin “TIP-TAP Thoughts on Intellecutal Property and Art Protection”.

[1] Per sostenere la candidatura di Torino, il Governo ha destinato alla Federazione Italiana Tennis (o, qualora istituito, al diverso soggetto organizzatore delle Finali ATP, partecipato dalla FIT) euro 18 milioni per il 2021 ed euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, per complessivi euro 78 milioni (DPCM del 7 marzo 2019); Comune di Torino e regione Piemonte hanno stanziato per il periodo 2021-2025, rispettivamente, euro 1,5 milioni annui (deliberazione 18 marzo 2019) e complessivi euro 7,5 milioni (L.R. 26 marzo 2019). Fonte Dossier n. 233 del 23 marzo 2020, su “Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 e Finali di tennis 2021-2025”, del Servizio Studi di Senato e Camera; http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/D20016.pdf).

[2] Il Decreto prevede inoltre l’istituzione del «Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026» con funzioni “di indirizzo generale e di alta sorveglianza sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative” (art. 1 Decreto), assegna alla Fondazione «Milano-Cortina 2026» le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi e, più in particolare “di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità con gli impegni assunti dall’Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica” (art 2 Decreto) e autorizza la costituzione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» per lo svolgimento di tali attività, anche quale centrale di committenza e stazione appaltante, operando in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore “relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell’onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria” (art. 3 Decreto).

[3] “Il Comitato ha sede a Torino e si riunisce almeno quattro volte all’anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente” (art. 6 co. 2 Decreto).

[4] “In particolare, la controgaranzia dello Stato – che può̀ essere richiesta per un ammontare massimo complessivo di € 44 mln fino al 31 dicembre 2024, ridotti “per” – rectius: “a” – un ammontare massimo di € 28,6 mln dal 31 gennaio 2025 al 30 gennaio 2026 – è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della L.196/2009” (Dossier n. 233 del 23 marzo 2020, su “Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 e Finali di tennis 2021-2025”, del Servizio Studi di Senato e Camera).

[5] Così i considerando inclusi nelle premesse del Decreto.

[6] Il termine è stato probabilmente usato dall’esperto di marketing americano Jerry Welsh nel 1984 durante i Giochi olimpici di Los Angeles (J. Welsh, Ambush Marketing: What it is, what it isn’t, http://welshmktg.com/WMA_ambushmktg.pdf).

[7] Il recente decreto legge non è stato il primo provvedimento che ha cercato di disciplinare l’ambush marketing. Già in passato il legislatore aveva cercato di disciplinare tale fenomeno, in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 (tramite la L. 167/2005) e dell’Esposizione Universale di Milano del 2015, con interventi tuttavia recanti una disciplina speciale e temporalmente circoscritta ad uno specifico evento. Due disegni di legge più organici, entrambi in materia di tutela dei segni distintivi delle società sportive, erano stati inoltre promossi - ma mai approvati - anche dal Parlamento (c.d. Legge Lolli del 2008 e c.d. Legge Idem del 2015).