Barazzutti: "Parlare di date e calendari senza un vaccino non lo vedo possibile"

L'unica certezza, in un periodo che non lascia spazio a considerazioni, è che non avremo del tennis almeno fino al tredici luglio. Per conoscere le sorti della stagione (se non altro quella estiva) dovremmo attendere i primi di giugno. Secondo Corrado Barazzutti i tempi potrebbero allungarsi considerevolmente.

E lo stop risultare più pesante. «Non voglio essere pessimista, ma il più realista possibile. Fino a quando non troveranno un vaccino non potremo tornare alla normalità. Parlare di date e calendari senza un vaccino non lo vedo possibile» ha spiegato il Ct della nazionale di Coppa Davis ai microfoni di Repubblica.

«Si potrebbe pensare, come sta facendo il calcio, a tornei a porte chiuse. Però Wimbledon, che ha comunque dei diritti tv importanti, ha deciso di non andare avanti senza tifosi sugli spalti». Barazzutti è stato colpito, proprio come tutti gli altri, dai tagli della Federazione.

«Io sono una persona che lavora perché ha bisogno di lavorare, non mi posso permettere di vivere di rendita, per me è comunque un sacrificio. Lavoro e vivo di quello che produco. Sono un libero professionista, non ho una cassa integrazione e neanche una pensione.

Questo è un sacrificio che si fa perché la coscienza mi dice di farlo» ha concluso. Photo Credit: Getty Images