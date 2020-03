Anche Bhupathi si schiera a favore del rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020

Mahesh Bhupathi, ex numero del mondo di doppio, si è aggiunto alla già folta lista di sportivi che hanno preso o stanno prendendo posizione a favore di una cancellazione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’emergenza coronavirus, ormai da una settimana definita “pandemia” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha infatti avuto un impatto enorme anche sul mondo dello sport, con quasi tutti gli eventi sospesi a livello mondiale e gli atleti ritrovatisi nell’impossibilità di allenarsi.

Postando sul proprio account Twitter la prima pagina dello Sports Mail di domenica 22 marzo, il cui titolo recita “Le Olimpiadi di Tokyo devono essere posticipate”, Bhupathi ha commentato: “Questo è un dato di fatto!

Non c’è verso che facciano competere gli atleti che al momento non hanno la possibilità di allenarsi. Lasciamoglielo annunciare quando pensano che sia arrivato il momento giusto…”. Per ora, comunque, non sono arrivate conferme ufficiali sul fronte rinvio; e anzi, in un’intervista concessa al New York Times la scorsa settimana, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ha ribadito che, per il momento, “nessuna cancellazione è in agenda”.

“Siamo colpiti da questa emergenza come chiunque altro, e come chiunque altro siamo preoccupati” ha comunque aggiunto Bach. “Le previsioni per i prossimi mesi sono diverse, per questo motivo ci affidiamo alle indicazioni dell'Oms, che ci sta dicendo che è troppo presto per prendere una decisione”.

This is a given !! No chance they make the Atheletes who can’t train currently compete . Let them announce it when they feel the time is right .. #tokyo2021 #logic https://t.co/HRiNN8R2UW — Mahesh Bhupathi (@Maheshbhupathi) March 22, 2020

Photo Credit: Getty Images