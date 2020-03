Binaghi: "Siamo disposti a disputare gli Internazionali d'Italia anche fuori da Roma"

L'emergenza Coronavirus sta colpendo pesantemente l'intera economia italiana e mondiale ed anche il mondo del tennis non è esente da questa difficile situazione. Il presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi ha spiegato il momento di difficoltà che questo sport sta vivendo e ai microfoni di Sky Sport 24 ha affermato che sono in fase di valutazione diverse opportunità.

Dopo la cancellazione dei Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid si è parlato della possibile cancellazione di Roma, ma al momento questa evenienza si vorrebbe evitare. Addirittura tra le varie considerazione fatte da Binaghi si è parlato di svolgere gli Internazionali d'Italia lontano da Roma.

Ecco le sue dichiarazioni: “Contiamo di riprogrammare gli Internazionali quest’anno. A noi andrebbe benissimo essere uno dei tornei preparatori del Roland Garros. Vorremo si giocassero a Roma, ma siamo disposti a organizzarli in qualunque sede e su qualunque superficie“.

Attualmente il mondo del tennis si è fermato per alcune settimane. Sì dovrebbe ritornare in campo il prossimo 7 Giugno, ma la situazione di emergenza che sta attanagliando ormai non solo l'Italia ma anche l'estero, mette ormai tutto in discussione.

Tanti addetti ai lavori anche nel mondo del tennis hanno pubblicato post e messaggi sui social consigliando alle persone di restare a casa.