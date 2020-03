Effetto Coronavirus: rinviato a luglio il Challenger di Barletta

Non solo Indian Wells. Il ciclone coronavirus si è abbattuto senza pietà anche sul circuito minore. In seguito alle misure preventive adottate in Asia, l'Atp ha pensato di rivedre quasi completamente anche il calendario. Il Challenger di Barletta, che si sarebbe dovuto disputare dal 6 al 12 aprile, è stato posticipato ufficialmene al mese di luglio.

Il fratello Madrid (originariamente programmato nella settimana del 1000 di Miami) salvo ulteriori disposizioni sarà invece recuperato a ottobre. Non ha ancora trovato una data nell'affollatissimo calendario il Challenger di Gerusalemme.

Stessa sorte è toccata al torneo di Anning, in Cina, mentre tutti gli appuntamenti rinviati in Corea del Sud - insieme all'Italia una delle nazioni più colpite dal virus - saranno invece recuperati in blocco ad agosto.

Cancellati definitivamente i Challenger di Shenzhen (16-22 marzo), Zhangjiagang (23-29 marzo), Taipei (30-5, marzo-aprile), Nanchang (6-12 aprile), Changsha eGuadalajara (13-19 aprile) addirittura quello di Samarcanda in Uzbekistan.

Data d'inizio? Giorno 11 maggio. Il numero dei rinvi, e quasi automaticamente anche delle cancellazioni, potrebbe ovviamente aumentare nel corso delle prossime ore. In attesa di capire ovviamente cosa succederà a Miami e quali provvedimenti saranno presi a poche settimane dall'inizio della stagione sul rosso in Europa. Photo Credit: Getty Images