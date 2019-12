Atp Awards 2019: trionfa Nadal, fra i vincitori anche Berrettini e Sinner!

Bob e Mike Bryan, Roger Federer, Andy Murray e Rafael Nadal sono solo alcuni dei giocatori premiati in occasione degli ATP Awards 2019. Il fuoriclasse spagnolo, oltre ad aver chiuso la stagione al numero 1 ATP per la quinta volta nella sua carriera, è stato il più votato dai colleghi nella corsa allo ‘Stefan Edberg Sportsmanship Award’ per il secondo anno consecutivo (si tratta del suo terzo successo complessivo).

L’ex numero 1 del mondo Murray, reduce da un delicato intervento all’anca, ha portato a casa il premio per il ‘Comeback Player of the Year’ dopo aver sollevato il trofeo all’European Open di Anversa.

Bellissime notizie anche per il tennis azzurro: Matteo Berrettini e Jannik Sinner hanno fatto la voce grossa rispettivamente nella categoria ‘Most Improved Player of the Year’ e ‘Newcomer of the Year’.

Per entrambi il 2019 è stato ricco di soddisfazioni, con l’auspicio di poter migliorare ancora il prossimo anno. I tennisti preferiti dai fan sono stati Federer e i gemelli Bryan, che si sono imposti in questa classifica per il 17° anno di fila (lo svizzero) e per la 14ma volta (gli americani).

Il premio di coach dell’anno è andato invece a Gilles Cervara, che ha giocato un ruolo fondamentale nella splendida annata di Daniil Medvedev, capace di vincere ben 59 partite e di sfiorare il trionfo agli US Open.

Sebastian Cabal e Robert Farah hanno impreziosito la loro stagione concludendo in vetta al ranking di doppio, mentre Kevin Anderson ha potuto festeggiare l’’Arthur Ashe Humanitarian Award’. Sono stati infine resi noti i migliori tornei: per quanto riguarda gli ATP, hanno prevalso il BNP Paribas Open di Indian Wells (Masters 1000), l’Abierto Mexicano Telcel (500) e il Qatar ExxonMobil Open (250).

Passando invece ai Challenger, il Puerto Vallarta Open, lo Sparkassen Open, il Challenger di Heilbronn e il Pekao Szczecin Open hanno ottenuto il massimo dei voti.