Nasce la Isner Family Foundation, aiuterà gli ospedali di Dallas

Il 2019 tennistico di John Isner non è stato certo dei più facili. Tormentato dagli acciacchi fisici, il gigante di Greensboro non è riuscito a riprodurre i fasti del 2018, l’anno in cui aveva vinto Miami, fatto semifinale a Wimbledon e raggiunto le ATP Finals di Londra.

La condizione fisica non ottimale gli ha peraltro impedito, la scorsa settimana, di partecipare alle Finals di Coppa Davis, dove si sarebbe presentato da numero 1 d’America: senza il suo uomo migliore, il roster statunitense, guidato dal neo capitano Mardy Fish, non è riuscito a superare la fase a gironi.

La bella notizia arriva però fuori dal campo: è di questi giorni infatti il lancio de The Isner Family Foundation, la Fondazione a scopo benefico che mira a fornire supporto agli ospedali dell’area Dallas-Forth Worth, quella in cui l’ex numero 8 del mondo vive con la sua famiglia.

Isner ha vissuto da vicino il dramma del cancro, visto che sua madre si ammalò quando lui era ancora al college. Per fortuna sua madre vinse quella battaglia, ma il ricordo di quell’esperienza è rimasto vivo nella mente di John, che adesso vuole aiutare coloro che si trovano ad affrontare la malattia.

“Penso che questa scelta sia dovuta prevalentemente al fatto che adesso le mie radici sono qui a Dallas, in Texas” ha dichiarato Isner in un’intervista ad atptour.com. “Questo è il posto in cui vivrà la mia famiglia.

E inoltre ho avuto modo di conoscere tante belle persone in questa città, e penso che sia un’ottima opportunità per fare del bene”.



Photo Credit: Ray Giubilo