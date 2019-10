Vondrousova, intervento al polso riuscito: la rivedremo nel 2020

Si conclude anzitempo l’annus mirabilis di Marketa Vondrousova. Una decina di giorni fa, la ceca aveva annunciato che si sarebbe sottoposta ad un’operazione chirurgica per curare il polso sinistro, che ne ha pesantemente condizionato il rendimento negli ultimi mesi.

Una notizia senz’altro spiacevole, che però non cancella una stagione indimenticabile per la classe ’99, protagonista di un Roland Garros da incorniciare: con una splendida cavalcata, Marketa è infatti riuscita ad approdare alla sua prima finale Slam, senza perdere un set e cedendo solo all’ultimo atto al cospetto di Ashleigh Barty.

Il tutto ad appena 18 anni. Da allora, l’attuale numero 22 del mondo è riuscita a racimolare appena tre presenze nel circuito WTA, e non è più scesa in campo dopo la sconfitta subita all’esordio a Wimbledon.

La sua ultima vittoria risale al primo turno di Eastbourne contro Saisai Zheng, più di tre mesi fa. Con un post pubblicato sul proprio account Instagram, Vondrousova ha rassicurato tutti i propri sostenitori sull’esito dell’operazione.

“L’intervento è andato bene, adesso ho bisogno di riposare” ha scritto la giovane ceca. “Il 2019 è finito per me, ma non vedo l’ora di tornare. Ci vediamo nel 2020! ”. E ci sarà sicuramente grande interesse nel vedere se Marketa, che quest’anno tra le altre cose è stata capace di battere due volte la campionessa di Wimbledon Simona Halep, riuscirà a confermare il prossimo anno le ottime impressioni suscitate nella prima metà di 2018.



Photo Credit: Instagram