L'ATP squalifica Nick Kyrgios per quattro mesi (con la condizionale)

L’indagine condotta dall’ATP nei confronti di Nick Kyrgios dopo la sequenza di comportamenti osceni messi in atto dall’australiano durante l’ultimo Masters 1000 di Cincinnati ha finalmente prodotto la sua sentenza.

Al 24enne di Canberra è stata inflitta una multa di 25.000 dollari, oltre ad una sospensione di 16 settimane (quattro mesi) se il suo comportamento non dovesse essere adeguato nei prossimi sei mesi (si tratta dunque di una squalifica con la condizionale).

L’attuale numero 27 del mondo aveva sputato e insultato il giudice di sedia Fergus Murphy nel corso del match con Karen Khachanov, ricevendo subito una multa di 113.000 dollari. Le pena economica e sportiva sarà inflitta immediatamente a Kyrgios se non dovesse rispettare il seguente codice di comportamento: 1) Nessuna violazione del codice per abuso verbale o fisico nei confronti degli ufficiali, degli spettatori o di altre persone in campo o all’interno della struttura.

2) Comportamento antisportivo verso un ufficiale, uno spettatore o un’altra persone durante o al termine dell’incontro. 3) Oscenità visibili verso gli ufficiali di gara. Kyrgios dovrà anche farsi seguire da un mental coach e avrà il supporto aggiuntivo di uno specialista comportamentale durante la off season (tra novembre e dicembre).

Ricordiamo che in passato Nick ha già evitato una sospensione affidandosi ad uno psicologo dopo il pessimo comportamento nell’edizione 2016 del torneo di Shanghai. Il talento aussie, che salterà l'intera trasferta asiatica a causa del dolore alla clavicola, ha a disposizione cinque giorni lavorativi per presentare ricorso contro la sentenza emessa dall’ATP.