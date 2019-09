Khachanov e Rublev, scorpacciata di doppi in vista della Coppa Davis

Dopo l’esplosione di Daniil Medvedev, protagonista di un’estate da autentico fenomeno, il tennis russo sta cominciando ad attirare l’interesse e la curiosità di un numero sempre maggiore di appassionati.

Prima di qualche mese fa, del resto, Daniil rappresentava solo uno dei tanti giovani talenti della scuola russa: prima di lui erano emersi Andrey Rublev, vero e proprio enfant prodige, e Karen Khachanov, il primo dei tre a conquistare un titolo di lusso (battendo il numero 1 del mondo Novak Djokovic nella finale di Parigi Bercy dello scorso anno).

Questo rende senz’altro la Russia una delle grandi favorite per la vittoria della Coppa Davis, che il prossimo novembre celebrerà alla Caja Magica di Madrid la prima, attesissima edizione con il nuovo formato.

Proprio in vista di un evento nel quale la specialità del doppio ha un peso considerevole, Khachanov e Rublev hanno confermato la loro presenza nei tabelloni principali dei più importanti tornei di doppio che si disputeranno da qui fino a novembre: Masters 1000 di Shanghai, 500 di Vienna e Masters 1000 di Parigi Bercy.

I due hanno già fatto coppia in passato, vantando un totale di 26 presenze in doppio tra 2014 e 2018: il bilancio fin qui è perfettamente in pari, con 13 successi e altrettante sconfitte, anche se sul cemento indoor (condizioni di gioco della Davis Cup) hanno vinto una sola volta su quattro.



Photo Credit: Getty Images