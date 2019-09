Berrettini, Tomljanovic e Kyrgios: il curioso triangolo amoroso

Matteo Berrettini è il nome caldo del momento nel mondo del tennis, e non soltanto per i suoi indiscussi meriti tennistici. Nel corso degli US Open, torneo che Matteo ha concluso in semifinale al cospetto di Rafael Nadal dopo una splendida cavalcata, si è infatti sparsa la voce di un possibile flirt tra il tennista romano e Ajla Tomljanovic, tennista croata naturalizzata australiana.

La classe ’93, di tre anni più grande di Matteo, ha fatto la sua comparsa nel box del giovane romano nella sfida di ottavi di finale, vinta in tre set da Berrettini contro Andrey Rublev. Il fatto, di per sè non eclatante, ha suscitato un bel po’ di rumors per i trascorsi sentimentali della bella Ajla, che negli ultimi anni è stata la fidanzata di Nick Kyrgios.

Anche se l’eventuale relazione con Berrettini non è stata ufficializzata, i segnali di un’intesa tra i due non mancano: oltre all’apparizione nel box, Tomljanovic e Matteo si sono anche ritrovati a cena in un ristorante italiano a New York, in compagnia di Felix Auger-Aliassime.

Chissà cosa ne pensa Kyrgios, il bad boy per eccellenza: e pensare che lui e Matteo avrebbero anche potuto incrociarsi agli US Open, se l’australiano non fosse stato eliminato al terzo turno dallo stesso Rublev.



Photo Credit: Timothy A. Clary / AFP