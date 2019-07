Toni Nadal: "La finale di Wimbledon 2008 meglio di Federer vs Djokovic" "

La finale di Wimbledon tra Roger Federer e Novak Djokovic ha suscitato moltissime reazioni anche al di fuori del mondo del tennis. Oltre ad essere la finale più lunga nella storia dei Championships, la sequela di emozioni generate domenica scorsa hanno tenuto incollati allo schermo tantissimi appassionati in ogni angolo del globo.

Ai microfoni di Cadena COPE, è arrivato anche il commento di Toni Nadal, che come al solito non ha fatto mancare alcuni spunti di interesse. “La partita è stata davvero bella, elettrizzante, di quelle che ti fanno appassionare.

C’erano tutti gli ingredienti per assistere ad una finale del genere, ma ho dei dati che dimostrano che la finale del 2008 tra Roger e mio nipote è stata ancora migliore” – ha dichiarato lo zio di Rafa, che non ha nascosto una certa preferenza per Federer.

“La verità è che mi sarebbe piaciuta una vittoria di Federer. Quando ha avuto quei due match point sul suo servizio, credo che volesse concludere molto velocemente, mentre avrebbe dovuto giocare con più calma.

È anche vero che a Rafael conveniva di più un successo di Novak per non allontanarsi da Roger. Ora sono tutti molto vicini”. Alla fine, Toni ha lanciato le sue previsioni in vista dello US Open: “Vedo favorito Djokovic perché ha vinto in Australia e a Wimbledon, ma i Big 3 se la giocheranno fino all'ultimo.

Rafa è arrivato a Wimbledon in fiducia dopo le vittorie a Roma e al Roland Garros, ma non ha giocato al suo miglior livello in semifinale”.