Tsonga potrebbe chiedere una wild card per Miami

Jo-Wilfried Tsonga non parteciperà al Masters 1000 di Indian Wells, in programma dal 7 al 17 marzo, ma potrebbe prendere parte a quello di Miami, al via il 20 marzo. Al francese, stando a quanto riportato da Tennis Actu, è stata diagnosticata l’anemia falciforme, che lo ha spinto negli ultimi tempi a prendere meno aerei possibili, per evitare un eccesso di spossatezza: non a caso, dopo aver vinto il titolo a Montpellier, Tsonga è andato a giocare a Rotterdam con il treno.

La sua avventura olandese si è arrestata per mano di Daniil Medvedev ai quarti di finale, mentre a Marsiglia è stato Andrey Rublev a batterlo al primo turno. Nei mesi scorsi, Tsonga aveva raggiunto la semifinale di Brisbane ed il secondo turno agli Australian Open, dove si era arreso al futuro campione Novak Djokovic.

Il francese vanta fin qui un bilancio di 11 vittorie e 4 sconfitte nel 2019 ed è attualmente il numero 118 del mondo: a Miami potrebbe usufruire del protected ranking, che però potrà usare al massimo in nove occasioni nel corso della stagione.

Il transalpino non figura nella lista dei giocatori che disputeranno le qualificazioni, il che significa che potrebbe negoziare una wild card con gli organizzatori del torneo.