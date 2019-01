Dominic Thiem stravolge il suo calendario per il 2019

Il 2019 di Dominic Thiem non è certamente partito nel migliore dei modi, visto che il giocatore austriaco ha rimediato un paio di eliminazioni precoci sia a Doha che soprattutto agli Australian Open.

In queste ore, il finalista del Roland Garros 2018 ha reso noto il suo calendario per la stagione 2019 sul suo sito web, dove si notano alcune scelte a dir poco sorprendenti.

Il tennista di Vienna ha fissato un programma di 18 tornei, di cui ben dieci sull’amata terra rossa (sia in Europa che in Sudamerica). Ad attirare l’attenzione, però, è il fatto che Thiem non abbia confermato la sua presenza in alcuni eventi importanti del circuito come Miami, Montreal, Cincinnati e addirittura gli US Open.

Ricordiamo che Dominic non prenderà parte alla serie di Coppa Davis che vedrà impegnata la sua Austria contro il Cile l’1 e il 2 febbraio a Salisburgo, complice l’infortunio rimediato al secondo turno degli Australian Open.

Come ha spiegato il suo coach, Gunter Bresnik, la decisione è stata presa dopo aver consultato il medico Johann Pidich, che ha spiegato come il numero 8 del mondo “abbia assolutamente bisogno di tempo per un recupero completo, in particolare deve riposare ed evitare sforzi fisici intensi.”