MONDO ITF FUTURES - Pietro Rondoni accarezza il titolo a Doha

1) A Santa Margherita di Pula (Italia) peccato per Andrea Basso giunto davvero ad un passo dall’accesso in finale, prima di arrendersi tuttavia al quarto favorito del seeding Dellien con il punteggio di 6-4 2-6 6-3 dopo oltre due ore di battaglia. In precedenza, la quarta testa di serie aveva evidenziato il suo ottimo stato di forma regolando in rimonta il più quotato connazionale Lorenzo Giustino grazie allo score di 5-7 7-5 6-4.

2) A Porec (Croazia) si ferma ai quarti di finale il cammino di Matteo Viola piegato dal non irresistibile ungherese Valkusz, resosi autore di una reazione a dir poco inaspettata come testimonia lo 0-6 6-2 6-1 conclusivo. Deludono anche i connazionali Davide Galoppini e Marco Bortolotti, estromessi già al secondo round ad opera rispettivamente del rumeno Dima (6-2 6-2) e del croato Sabanov (7-6 6-4).

3) A Heraklion (Grecia) grandissima settimana quella di Luca Giacomini abile a spingersi fino al penultimo atto, a cui si aggiunge la consapevolezza di aver dato del filo da torcere al terzo favorito del tabellone Tepavac impostosi alla fine soltanto per 6-3 1-6 6-4. L’esponente nostrano si era reso protagonista nei quarti di un’autentica impresa nel derby a tinte tricolori dinnanzi a Filippo Baldi, uno dei maggiori indiziati alla vittoria finale (6-1 5-7 6-3).

4) A Ramat Hasharon (Israele) il migliore degli azzurri risponde al nome di Roberto Marcora, unico giocatore in grado di entrare fra i migliori otto del torneo senza tuttavia riuscire a superare lo scoglio del padrone di casa Oliel (7-6 6-1). Male invece Alessandro Bega e Gianluca Mager, ai quali si richiede almeno un pizzico in più di continuità in questo momento cruciale della stagione.

5) A Doha (Qatar) soltanto applausi nei confronti di uno splendido Pietro Rondoni, accreditato della settima testa di serie, arresosi soltanto in finale al cospetto del più esperto britannico Clarke con il risultato di 6-1 7-5. Il primo favorito del seeding si era sbarazzato nel penultimo atto che dell’altro azzurro Omar Giacalone, costretto a lasciare mestamente il terreno di gioco avendo racimolato la miseria di sei game totali.

6) A Santa Margherita di Pula (Italia) regala buone indicazioni Federica Di Sarra quasi impeccabile fino alla semifinale, dove a prevalere è stata però la maggiore consistenza della bulgara Kostova grazie al punteggio di 7-5 6-3. In precedenza, la stessa testa di serie numero otto aveva vinto una tremenda battaglia ai danni di Anastasia Grymalska per 3-6 7-6(4) 7-5 dopo quasi due ore e mezza di maratona.

7) A Gonesse (Francia) quarti fatali per Angelica Moratelli battuta dalla lussemburghese Molinaro, apparsa decisamente più a suo agio su questo palcoscenico tanto da rifilare un perentorio 6-4 6-0 alla malcapitata rivale. Fuori purtroppo al debutto una Camilla Scala abbastanza sottotono nonostante i favori del pronostico, facendosi sorprendere alla distanza dalla modesta olandese Lamens (6-4 2-6 6-2).

8) A Hammamet (Tunisia) cedono sul più bello sia Alice Matteucci che Lucrezia Stefanini, incapaci di andare oltre la semifinale proprio quando sembrava tutto apparecchiato verso una finale tutta italiana. In particolare, la terza favorita del tabellone si è schiantata sulla croata Boskovic come esemplifica il 6-1 6-3 conclusivo, mentre la connazionale ha pagato a carissimo prezzo la stanchezza dinnanzi alla bulgara Shinikova (7-6 6-7 6-1).