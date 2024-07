Olimpiadi - Le speranze di medaglia per l'Italia: Jannik Sinner, Paolini e non solo

Una settimana e si aprirà definitivamente il sipario sui giochi di Parigi 2024. L'attesa è davvero tanta per osservare i Big darsi battaglia sugli stessi campi in terra battuta in cui si è tenuto il Roland Garros, dal 27 luglio al 4 agosto, con l'Italia che può essere una delle grandi protagoniste in assoluto.

Quali sono le chances e le speranze per gli azzurri in questa prestigiosa manifestazione? Ecco, nel dettaglio, come i giocatori si presenteranno alla competizione francese.

Olimpiadi-tennis, un rapporto travagliato nella storia

La disciplina è stata presente fin dalla prima Olimpiade nel 1896 ma dopo circa trent'anni, dal 1928, è stato escluso dal programma.

Dal 1968 il tennis è stato solo un torneo di esibizione all'interno della competizione, prima di tornare ufficialmente uno sport olimpico dai giochi di Seoul del 1988. Le Olimpiadi hanno raggiunto una rilevanza sempre maggiore solo da Pechino 2008, quando l'appuntamento è entrato a far parte del calendario Atp e Wta.

L'Italia è salita addirittura una sola volta sul podio in questa disciplina e l'evento risale a un secolo fa: proprio a Parigi, nel 1924, Uberto de Morpurgo conquistò il bronzo nella finale 3° e 4° posto con l'atleta di casa Jean Borotra (1-6, 6-1, 8-6, 4-6, 7-5).

Sarà proprio la capitale francese a far salire nuovamente la nazionale azzurra su uno dei tre posti del podio nel tennis? Tanti aspetti lo lasciano pensare ma toccherà ai portacolori italiani confermare le iniziali previsioni.

Nonostante l'assenza dal podio olimpico da cento anni, una sola medaglia nel complesso potrebbe rappresentare una grande delusione viste le altissime aspettative: per molti, anche addetti ai lavori, questa crescita del tennis italiano vale almeno due significativi piazzamenti tra i migliori tre, magari uno con la conquista del metallo più prezioso.

Singolare: tutto su Sinner e Paolini, Musetti è in fiducia

Tre argenti (doppi maschile e femminile, più il singolare delle donne) e un possibile bronzo (con Sinner): sono queste le medaglie che avrebbe ottenuto l'Italia se il Roland Garros le assegnasse.

A distanza di circa due mesi si tornerà a giocare in questo torneo quasi alle stesse condizioni, con più caldo probabilmente. Jannik Sinner guiderà la truppa azzurra nel singolare maschile, da testa di serie numero uno: Carlos Alcaraz potrebbe essere la principale minaccia in semifinale, con Alexander Zverev in alternativa se sarà effettivamente al via.

Nell'Open di Francia l'altoatesino ha dominato per lunghi tratti fino al gran match con lo spagnolo, e stavolta arriverà in condizioni migliori visto che il problema all'anca sembra essere ormai un lontano ricordo.

Da prendere naturalmente in considerazione Lorenzo Musetti, decisamente più in fiducia con la semifinale ottenuta a Wimbledon (e la terra battuta è la sua superficie), Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, che possono mettersi in evidenza con un sorteggio magari favorevole.

Nel femminile la principale, probabilmente unica, freccia sarà Jasmine Paolini: in un momento d'oro, con le finali al Roland Garros e a Wimbledon, la toscana non vorrà smettere di sognare. Il primo obiettivo sarà magari quello di finire nella parte bassa e, dunque, distante dalla numero uno Iga Swiatek.

Doppio: l'Italia può valere un oro

Simone Bolelli e Andrea Vavassori tra gli uomini, Jasmine Paolini e Sara Errani tra le donne. Entrambe le coppie possono valere un oro e sono tra le favorite alla vittoria finale della competizione.

Gli azzurri si presenteranno con squadre che hanno giocato tante partite insieme ad altissimo livello nel circuito: Bolelli-Vavassori sono attualmente i numeri 3 della Race stagionale e tutte le altre coppie avversarie sono composte da tennisti di nazionalità diverse.

L'intesa fra i due italiani potrà essere uno degli aspetti vincenti, soprattutto rispetto a team formati per esempio da due singolaristi. Lo stesso discorso può valere per Paolini-Errani, al quarto posto nella Race: il tabellone, in questo caso, sarà piuttosto equilibrato e le sorprese saranno dietro l'angolo.

Meritano, ovviamente, una menzione Jannik Sinner e Lorenzo Musetti in campo maschile, che daranno vita a un duo imprevedibile. Occhi puntati anche su Rafael Nadal e Carlos Alcaraz: la coppia da sogno vuole vincere una medaglia e sarà da temere.

Non bisogna neppure dimenticarsi del doppio misto, che avrà un main draw con 16 formazioni e basterà vincere due gare per ritrovarsi in semifinale: l'Italia punterà alla fine su Andrea Vavassori e Sara Errani? In caso affermativo, con l'esperienza di entrambi, la zona medaglie è raggiungibile.