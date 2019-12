Il curioso caso olandese: 560.000 tesserati e il duopolio dei “Dutchies”

Con grande orgoglio, la Federazione Italiana Tennis diffonde periodicamente i dati sul numero di tesserati. Sono circa 400.000 (poco più di 100.000 gli agonisti): numeri che rendono quella tennistica una delle federazioni più influenti tra quelle affiliate al CONI.

Questi numeri, tuttavia, non sono così straordinari se paragonati a quelli della KNLTB, la federtennis olandese. Seconda federazione più importante dei Paesi Bassi, in questo momento può contare sull'impressionante cifra di 558.000 tesserati (oltre il 3% dell'intera popolazione olandese), anche se i numeri sono in forte calo: negli ultimi dieci anni, la federazione ha perso oltre 100.000 persone.

Più in generale, non è un momento troppo felice per il tennis olandese. Se non ci fosse Kiki Bertens tra le donne, lo scenario sarebbe desolante. Per ridare vitalità a tutto l'ambiente, la KNLTB ha effettuato una mossa coraggiosa: con Richard Krajicek impegnato prevalentemente nel mondo degli affari (è direttore del torneo ATP di Rotterdam), non soprende il coinvolgimento di due ex grandi campioni come Jacco Eltingh e Paul Haarhuis, i mitici “Dutchies”, grande coppia di doppio che negli anni 90 ha vinto tutto il possibile, battendo spesso e volentieri anche i Woodies (Mark Woodforde e Todd Woodbridge).

Con Haarhuis capitano di Coppa Davis e Fed Cup, è molto particolare il caso di Eltingh: ex top-20 ATP in singolare, dallo scorso luglio ricopre il doppio ruolo di direttore tecnico e di direttore commerciale. Compiti apparentemente slegati, per i quali sono necessarie competenze diverse.

In Olanda, invece, è stata data carta bianca a un unico personaggio. Nominato direttore tecnico nel 2017, Eltingh ha assunto il nuovo ruolo lo scorso luglio. “Vogliamo creare un maggior coinvolgimento di fan, giocatori, organizzatori, circoli e scuole tennis – aveva detto a suo tempo – vorrei utilizzare la mia esperienza e la mia rete di conoscenze per garantire un finanziamento ancora maggiore al tennis”. Questa sorta di duopolio (cinque ruoli chiave sono in mano a due sole persone), naturalmente, non piace a tutti.

Approfittando dell'inaugurazione del nuovo Centro Tecnico di Amstelveen, Eltingh e Haarhuis ne hanno approfittato per chiarire la loro posizione. Già partner commerciali dopo esserli stati sul campo (avevano creato una società che organizzava clinic e un torneo dell'ATP Champions Tour), oggi hanno in mano le sorti del tennis olandese.

Qualcuno ha storto il naso per l'assenza di un direttore tecnico a tempo pieno: dovendosi occupare di sponsorizzazioni e questioni commerciali, Eltingh non può dedicarsi al 100% alle questioni di campo. Da parte sua, Haarhuis non si limita ad essere capitano di Davis e Fed Cup: è ancora responsabile della formazione e dei programmi, almeno per il settore maschile.

Tra le donne, il ruolo è ricoperto da Roel Oostdam. Per questo, a logica, quest'ultimo avrebbe dovuto sedere sulla panchina di Fed Cup. Invece Eltingh ha scelto di mantenere il suo ex compagno. Tra l'altro, lo stesso Eltingh ha accompagnato Haarhuis nelle trasferte in Australia (2018) e Giappone (2019).

Detto che i risultati possono mettere a tacere qualsiasi critica, sembra che diverse giocatrici non siano contente di avere Haarhuis in panchina. Il malumore rimane sotto traccia, perché avrebbero paura di perdere il loro posto in squadra.

“In due anni non ho mai ricevuto lamentele” ha replicato il diretto interessato. Con la riforma della competizione, simile alla Davis, la Fed Cup (oltre a favorire l'eleggibilità olimpica) può diventare un'importante fonte di guadagno per le giocatrici.

I fatti dicono che Kiki Bertens non partecipa da due anni, e anche la numero 2 del paese Arantxa Rus ha saltato l'ultima partita. Dopo la semifinale del 2016, l'Olanda è piombata in una serie di sconfitte (quattro di fila).

La riforma, tuttavia, permetterà alle “Orange” di competere per il titolo 2020. I prossimi 7-8 febbraio, l'Olanda ospiterà la Bielorussia a The Hague: in caso di vittoria, parteciperà alle Fed Cup Finals di Budapest, in programma ad aprile.

Sembra che la Bertens stia valutando la possibilità di tornare a giocare, ma ha già fatto sapere che in caso di partecipazione alle Olimpiadi vorrebbe poter essere accompagnata dal suo staff e non soltanto da Haarhuis.

Tra l'altro, sembra che abbia chiesto soldi per partecipare. Più in generale, sarebbero in corso discussioni per un maggior coinvolgimento degli allenatori, ma il legame tra Eltingh e Haarhuis ha fatto pensare a un conflitto di interesse.

Tali voci hanno fatto arrabbiare Eltingh. “Il fatto che io lo conosca bene è un vantaggio incredibile – ha replicato, piuttosto nervoso – posso sfruttare le sue qualità principali. Ricordate che lui era in carica prima del mio arrivo.

Non ho ridotto i suoi doveri, in modo da poter sfruttare le sue qualità. Paul è il miglior capitano possibile e siamo in contatto costante per migliorare le cose. E poi pensate che io sia andato in Australia e in Giappone per divertirmi? Ovviamente no.

Semplicemente ho potuto vedere come funzionano le cose all'interno della squadra”. Quando gli hanno chiesto un parere sul doppio incarico, non ha avuto incertezze. “Negli ultimi 20 anni ho acquisito una certa esperienza su come fare affari nel tennis, peraltro con un successo.

Come direttore tecnico, invece, sono del tutto dipendente dal budget. Visto che abbiamo grandi ambizioni, è importante che ci sia coesione tra il dipartimento tecnico e quello commerciale. Ancora meglio se rientrano nella responsabilità di una sola persona”.

Tanti incarichi significano tanto prestigio, ma anche grandi responsabilità. Il tennis olandese ha bisogno di risorgere e i “Dutchies” non possono permettersi di sbagliare: 560.000 tesserati li guardano. Con diffidenza.