La "storia noiosa" di Coco Gauff, la ragazza con il paraocchi

Uno dei momenti-simbolo del 2019 si è verificato in un piccolo torneo. Per carità, gli organizzatori di Linz sono bravissimi: non a caso le giocatrici vanno volentieri in Austria, decretando il successo di uno dei migliori WTA International.

Tuttavia, non è certo uno degli eventi più attesi. Al contrario, l'edizione del 2019 sarà ricordata a lungo, magari come i tornei ATP di Milano 2001, Sopot 2004 o Amersfoort 2006, sfondi delle prime vittorie di Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

E pensare che Cori Gauff si era presentata nella piccola località austriaca da numero 110 WTA, costretta a giocare le qualificazioni. Nessun problema: lo aveva già fatto tre mesi prima a Wimbledon. Però la settimana era iniziata male.

Davanti a uno sparuto gruppo di spettatori, ha giocato una brutta partita, figlia dell'inesperienza, condita dal nervosismo. Tra un errore e l'altro, è stata battuta 6-4 6-2 dalla sconosciuta Tamara Korpatsch, tedesca, 24 anni.

Non pianse, dopo quella partita, però si era posta un mucchio di domande. Aveva attraversato mezzo mondo per giocare uno dei pochi tornei che la sua giovane età le consente (visto che è ancora soggetta alla policy WTA che limita la partecipazione delle ragazze più giovani) e aveva perso in quel modo? Dura da accettare.

Poi è successo che Maria Sakkari ha dato forfait ancora prima di scendere in campo, lasciando uno spot libero in tabellone. Ammessa come lucky loser, la giovane americana ha iniziato a vincere una partita dopo l'altra.

Nel suo percorso ha battuto anche la top-10 Kiki Bertens, salvo poi superare Jelena Ostapenko in finale. Questo successo, unito agli exploit dei mesi precedenti, le ha permesso di diventare la “Breaktrough Athlete” del 2019 per Sports Illustrated, la più famosa rivista sportiva del mondo.

Altro che gli awards consegnati dalle istituzioni tennistiche: qui si fa sul serio, la concorrenza è multidisciplinare. Di lei impressiona la maturità, la consapevolezza di essere la più grande promessa del tennis mondiale.

È già abituata a stare sotto i riflettori, anzi, sembra trovarsi decisamente a suo agio. Quando le chiedono di ripercorrere la sua storia, non esita a definirla un po' “noiosa”. Cori Gauff (ma la chiamano tutti Coco) è nata un mese dopo Facebook, il 13 marzo 2004, da papà Corey e mamma Candi.

Famiglia di sportivi: la mamma era un'ostacolista, il padre giocava a basket, entrambi a livello universitario. Intascata la laurea, hanno abbandonato ogni velleità di professionismo e hanno scelto una vita ordinaria ad Atlanta.

Il padre vendeva prodotti farmaceutici, poi è diventato dirigente di un'azienda di proprietà di Pfizer. Prima di diventare madre di tre figli, Candi faceva la maestra di scuola elementare. Ben presto, si sono accorti che la primogenita aveva qualcosa di speciale.

Sin dall'età di 3-4 anni era incontenibile: l'unico dubbio riguardava la disciplina. Avrebbe potuto fare qualsiasi cosa, ma all'età di 7 anni ha scoperto il tennis. “Era lo sport perfetto per me” racconta oggi.

In effetti, le permette di esaltare le sue naturali doti di velocità, agilità e coordinazione. Inoltre ha ereditato dai genitori le loro qualità. “Caratterialmente assomiglio a mio padre, siamo entrambi testardi, abbiamo il fuoco dentro, anche se lui ha un carattere più duro del mio.

Al contrario, mia madre è più tranquilla. Mi dice sempre di avere pazienza e affrontare le cose con calma”. Di certo non si è opposta quando si sono resi conto che Atlanta non era la città giusta per coltivare il suo talento.

Allora si sono spostati a Delray Beach, Florida, una delle città più “tennistiche” degli States. I risultati sono arrivati subito, dando respiro a una situazione economica non semplice, frutto del rischio preso dai genitori di Cori: lasciato il lavoro ad Atlanta, si sono ritrovati a seguire a tempo pieno i sogni tennistici della figlia.

E il rischio di un fallimento umano e professionale, si sa, è dietro l'angolo. “In realtà speravamo che Cori vivesse un'infanzia normale – dice il padre – ma allo stesso tempo non abbiamo voluto uccidere i suoi sogni”.

A inizio 2019, Coco ha descritto a parenti e amici i suoi obiettivi per la stagione tennistica. Era numero 685 WTA, ma puntava dritta alle top-100. “Sono rimasti in silenzio, probabilmente pensavano che non ce l'avrei fatta – sogghigna lei – però non me l'hanno mai detto”.

La Gauff ha vinto parecchie partite nel circuito minore, poi ha fatto parlare di sé a Wimbledon: dopo aver superato le qualificazioni (in quel caso senza intoppi) ha affrontato la leggenda Venus Williams, 24 anni più grande di lei.

Ha vinto 6-4 6-4, scatenando l'interesse dei media internazionali. In quei giorni, ha fatto qualcosa di ancora più straordinario per una ragazzina della sua età. A 15 anni, Instagram è un'estensione dell'esistenza, invece Coco si è autosequestrata il telefono.

Ha artigliato gli ottavi, sfidando la futura campionessa Simona Halep nel “Manic Monday” londinese. “Diventerà molto forte e non credo che abbia bisogno di sentirsi dire di lavorare duro: è già molto matura” ha ammesso la rumena.

Tornata negli Stati Uniti, non si è distratta e ha cercato di sfruttare al massimo le opportunità fornite dai regolamenti WTA. A Washington ha vinto il doppio insieme a Caty McNally, poi si è distinta anche allo Us Open: si è spinta al terzo turno prima di cedere alla campionessa in carica Naomi Osaka, sull'Arthur Ashe Stadium, davanti a 20.000 spettatori.

Molti ricorderanno la scena del post-partita, quando la giapponese l'ha invitata a restare con lei per l'intervista post-match. “Per me l'atleta è chi sul campo ti tratta come se fossi il suo peggior nemico – dice la Gauff – ma fuori può essere il tuo migliore amico.

Penso sia quello che ha fatto Naomi”. Sei settimane dopo, ha sollevato il trofeo a Linz. A dodici mesi dalle promesse di inizio 2019, il ranking WTA la colloca al numero 71, peraltro con mezzo milione di dollari in più nel conto corrente (senza dimenticare i contratti di sponsorizzazione: i suoi interessi sono curati da Team 8, la società di Roger Federer).

Quando le hanno chiesto come li avrebbe spesi, ha finalmente mostrato i suoi 15 anni: “Probabilmente acquisterò un costume per Halloween”. Anche nel 2020 non potrà giocare tutti i tornei che vuole, anche se i regolamenti WTA concedono qualche scappatoia che le permetterà di svolgere una programmazione quasi full-time.

Vista la sua competitività, non sono mancate polemiche sull'argomento. Lei ha scelto di starne fuori (o forse gliel'hanno consigliato). D'altra parte, deve occuparsi anche di altro: i compiti di scienze, matematica e inglese per superare gli esami, anche se – ovviamente – studia a distanza.

In questo periodo, le sue giornate sono dedicate agli allenamenti. Sta lavorando duro sulla parte atletica, migliorando solidità e resistenza. Papà Corey gli fa da allenatore, ma il progetto è supervisionato da Patrick Mouratoglou, che le garantisce un appoggio europeo nella sua maxi-accademia in Costa Azzurra.

Coco gioca con diversi sparring partner e sta già facendo il conto alla rovescia per il suo più grande obiettivo: l'Australian Open. “Non ho ancora fissato gli obiettivi per il 2020 – dice con lo sguardo di chi la sa lunga – ma sarà un buon anno, soprattutto se rimango con i paraocchi”. Ha già capito che sarà il modo migliore per tenere lontano sirene e distrazioni.