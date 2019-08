Tennis estremo a La Paz: torneo ITF a 3.650 metri d'altezza!

Si può giocare a tennis a 3650 metri d'altitudine? È dura, ma qualcuno è stato costretto a farlo. Nella settimana appena trascorsa il circuito ITF ha fatto tappa a La Paz, Bolivia, capitale amministrativa più “alta” del mondo.

Si è giocato un torneo combined, facente parte del World Tennis Tour (nuova definizione degli ex Futures. Come è noto, da qualche settimana hanno ripreso a distribuire punti validi per la classifica mondiale).

15.000 dollari di montepremi per gli uomini, altrettanti per le donne. Il Club de Tenis La Paz si trova al civico 8450 di Avenida Arequipa, nel sud della città, e presenta situazioni ambientali inedite per i tennisti.

A parte lo scenario decisamente suggestivo, le condizioni di gioco sono molto complicate. Con l'aria rarefatta, le palle scorrono molto più velocemente e il rimbalzo è decisamente più alto. Per questo motivo, si gioca con palline depressurizzate, le Head Marathon, modello pressoché sconosciuto al grande pubblico.

I regolamenti ITF, infatti, prevedono che sopra i 1219 metri si possano utilizzare palle con una pressione inferiore per evitare che il rimbalzo sia eccessivo. A descrivere le situazioni vissute a La Paz, è uscito un interessante articolo di Sebastian Torok, noto per aver scritto un fortunato libro su Juan Martin Del Potro (che tra l'altro, durante lo Us Open, uscirà nella sua versione in inglese).

Torok ha ascoltato il parere di Miguel Khoury, medico del team argentino di Coppa Davis. “Per giocare in quelle condizioni sono fondamentali l'idratazione e mangiare leggero. L'ideale è svolgere una preparazione di vari giorni ed effettuare controlli cardiorespiratori.

È chiaro che se scendi dall'aereo e vai subito a giocare, le cose non andranno bene. C'è meno ossigeno, lo sforzo è maggiore e il battito cardiaco accelera”. Opinioni dettate dal buon senso, anche se in altri sport sono state adottate strategie diverse: alcune nazionali, impegnate in partite di calcio contro la Bolivia, hanno effettuato una “toccata e fuga” in modo che il fisico non facesse in tempo ad avvertire il cambio di pressione.

A volte è andata bene, altre volte meno. È certo che a oltre 3.500 metri si può soffrire di vertigini, mal di testa, insonnia e pressione elevatissima. In pochi si sono stupiti quando il giocatore brasiliano Gabriel Ciro Da Silva (n.1307 ATP) si è sentito male prima di scendere in campo ed è stato ricoverato in ospedale.

Nel tabellone maschile c'erano quasi soltanto giocatori sudamericani (gli unici “extra” erano l'ucraino Oleg Khotkov e l'americano Joseph Van Meter), mentre tra le donne erano appena tre (una russa e due americane).

In campo c'era anche l'argentino Boruch Skierker (n. 1969 ATP), che ha raccontato le sue impressioni. “Ci sono stati attimi di paura per Da Silva. Ero seduto vicino a lui, in attesa di giocare – ha detto – dal nulla ha iniziato a urlare, si è buttato per terra e si è toccato il petto.

Il dolore è arrivato all'improvviso" Per fortuna erano soltanto convulsioni, nulla di davvero grave. “È molto difficile stare a La Paz, l'altura complica tutto, non si respira bene ed è complicato anche dormire – ha poi detto Da Silva – giocare a tennis è impossibile, i boliviani si trovano bene perché sono abituati.

Di sicuro non tornerò mai più a La Paz. È impossibile fare quello che si è abituati a fare sul livello del mare. Si tratta di un altro sport. Il club è accogliente, c'era un buon sostegno medico, ma le condizioni non aiutano”.

Per la cronaca, il torneo è andato al colombiano Juan Sebastian Gomez (n.948 ATP). Non così sorprendente, visto che arriva da Bogotà, situata ben oltre i 2.500 metri. Tra le donne, si è imposta l'argentina Jazmin Ortenzi.

A spiegare la faccenda di Da Silva è intervenuto un organizzatore, Gabriel Correa. “Da Silva ha avuto un malessero dovuto al cibo. Hanno deciso di ricoverarlo per evitare che le condizioni peggiorassero. È stato soccorso in tempo: abbiamo uno staff medico che opera in loco da più di 15 anni, sanno cosa fare, soprattutto con gli stranieri che non sono abituati a queste condizioni.

In questi casi è molto importante respirare e fare esercizi per non farsi prendere dal panico. Se necessario, abbiamo a disposizione bombole di ossigeno”. Ok, ma soltanto per casi come quello appena descritto. Come è logico, non è permesso farne uso prima e durante la partita perché viene considerato scorretto.

“Io ho avuto un problema e mi hanno soccorso con l'ossigeno, ma solo perché ero già stato eliminato” ha detto Skierker. Come è noto, la Bolivia ha trovato un giocatore di buonissimo livello in Hugo Dellien, ormai stabile tra i top-100 ATP, ma il Paese non ha particolari ricambi.

A La Paz, il solo Boris Arias (n.1441 ATP) ha raggiunto ai quarti, ma solo perché è emerso da uno spot del tabellone composto da soli boliviani. Al di là di questo, cosa bisogna fare quando si gioca oltre i 3.500 metri? Detto che alcune soluzioni buone per i comuni mortali (foglie di coca o Sorojchi Pills) sono vietate perchè considerate dopanti, i giocatori devono mangiare leggeri e bere molto, con particolare attenzione ai sali minerali.

Torok ha ascoltato il parere di Luciano Doria, eliminato al primo turno: “Non ero mai stato più in alto di Cochabamba: ho mangiato solo pollo e riso, evitando le verdure crude. In allenamento stavo abbastanza bene, ma in partita ho sofferto: quando c'è uno scambio lungo e rimani a corto di respiro, i piedi pesano il doppio, hai il mal di testa e gli arbitri non concedono qualche secondo in più per recuperare.

Inoltre, ho faticato a dormire”. Secondo il coach Hernàn Suarez, giocare a tennis a La Paz è “disumano”. A suo dire, al ritorno a casa c'è bisogno di una settimana per riprendersi. Il modo migliore per adattarsi sarebbe fare tante sessioni di allenamento in poco tempo per abituarsi alla mancanza d'aria: “Meglio fare quattro allenamenti di mezz'ora che uno solo di due ore”.

Suarez ha poi rivelato un consiglio ricevuto anni fa da Mariano Puerta, che proprio a Bogotà ha vinto il suo ultimo titolo (un ATP Challenger nel 2008). “Bisogna alleggerire il peso delle racchette. Di solito i tennisti le appesantiscono con il piombo, ma in altura è bene giocare con un telaio leggero”.

Altri, ovviamente, aumentano la tensione delle corde per aumentare il controllo: è molto facile, infatti, che la palla scappi via. Storie di un altro tennis. Storie che pochi conoscono.