Elezioni ITF: quattro candidati e una battaglia sempre più serrata

Quanto sta succedendo nella corsa alla presidenza ITF non è troppo edificante, ma è un bene che se ne parli. Troppo spesso, la politica sportiva manca di trasparenza e troppe votazioni si svolgono senza rispettare le più elementari norme democratiche.

Per questo, è interessante seguire la campagna elettorale in vista delle elezioni di Lisbona, che il prossimo 27 settembre stabiliranno il nuovo numero 1 della Federazione Internazionale. I candidati sono quattro, ma il presidente in carica Dave Haggerty parte da una posizione di vantaggio.

L'avversario più accanito, l'irlandese Dave Miley, ha sottoposto alla commissione etica dell'ITF l'approccio quantomeno “disinvolto” di Haggerty alle norme elettorali. Con un comunicato diffuso in queste ore, la commissione guidata da Sandra Osborne (che è anche presidente dei comitato olimpico di Barbados) ha stabilito che non ci sono state irregolarità.

Qualche settimana fa, era uscita la notizia che Haggerty aveva partecipato alle riunioni regionali di alcune associazioni continentali. In particolare, era al meeting annuale di Tennis Europe (tenutosi a fine marzo) e a quello delle confederazione sudamericana (CST) a fine maggio.

Nel frattempo, a Miley è stato impedito di partecipare a quella della confederazione africana, che si è svolto a maggio ad Antananarivo, in Madagascar. Dopo essersi sobbarcato un viaggio non semplicissimo, non ha avuto accesso alla sala conferenze e ha incontrato gli affiliati nelle lobby di alcuni hotel.

Ma c'è un'altra questione: Haggerty avrebbe violato il codice etico ITF perché ha utilizzato la società di comunicazione Jon Tibbs Associates (JTA) per realizzare il suo manifesto elettorale, diffuso lo scorso 10 giugno.

JTA ha lavorato per l'ITF fino al 31 maggio: Miley ha immediatamente posto la questione, sottolineando che i candidati non possono ricevere alcun tipo di supporto dall'ITF e dal suo staff, compresi consulenti, agenti e collaboratori esterni.

La sua osservazione è stata respinta dalla Osborne perché è emerso che JTA ha iniziato a lavorare per Haggerty il 3 giugno, tre giorni dopo aver cessato la collaborazione con l'ITF. Formalmente corretto, ma ha anche riconosciuto che Haggerty aveva lavorato al suo manifesto elettorale con una società denominata JTA Design prima del 31 maggio.

Nominalmente è una società diversa, ma secondo i registri pubblici risulta ubicata nello stesso indirizzo della JTA (in Gran Bretagna, nella contea del Kent) e – soprattutto – ha gli stessi direttori: Jonathan Tibbs e Saly Anne Tibbs.

Nonostante la prova, la Osborne ha stabilito che non c'è margine per ulteriori indagini e ha definito “chiusa” la questione. “JTA e JTA Design sono due entità separate, con personale e clienti separati – ha scritto, aggiungendo che – non esistono prove che, utilizzando i serviti di JTA Design, Haggerty abbia ottenuto un servizio dall'ITF”.

Nello stesso comunicato, la commissione etica ha sottolineato che non ci sono prove nemmeno a sostegno di una denuncia nei confronti di Miley. Quest'ultimo avrebbe violato il regolamento cercando di parlare con gli associati all'assemblea in Madagascar.

Secondo la ricostruzione della Commissione Etica, la confederazione africana ha impedito ai candidati di partecipare con lo scopo di promuovere la propria campagna. L'assemblea si sarebbe dunque svolta regolarmente, con Haggerty presente nelle sole vesti di presidente ITF.

È opportuno ricordare che le federazioni africane hanno votato, compatte, a favore della riforma della Coppa Davis. Una riforma che non le tocca sul piano sportivo, ma che promette un gettito di denaro che ha ingolosito i dirigenti di associazioni disastrate sul piano economico.

Ma torniamo alla schermaglia elettorale: secondo la commissione etica, Miley si sarebbe recato in Madagascar con il solo scopo di promuovere la sua campagna elettorale. Le norme prevedono che i candidati non dovrebbero partecipare a nessun evento ufficiale con scopo elettorale, “a meno che non si offrano uguali opportunità di partecipazione agli avversari”.

La situazione non si è verificata, ma secondo la Osborne non ci sarebbe stata nessuna violazione neanche se Miley avesse fatto ciò che desiderava, perché le sue iniziative non erano nel programma ufficiale dell'AGM e si sarebbero svolte al di fuori della sede ufficiale.

“In assenza di prove di una violazione delle regole da parte dei candidati, il presidente della Commissione Etica ha deciso di chiudere la questione” conclude la sentenza. In questo momento, le schermaglie verbali avvengono soprattutto tra Haggerty e Miley, ma a Lisbona ci saranno altri due candidati: il ceco Ivo Kaderka e l'indiano Anil Khanna.

Quest'ultimo si era candidato nel 2015, a Santiago del Cile, e perse per un soffio: Haggerty la spuntò per appena otto voti (200 a 192), mentre al primo turno erano stati eliminati lo spagnolo Juan Margets e lo svizzero René Stammbach.

I Paesi aventi diritto di voto sono 211 e sarà un passaggio delicato: mai come oggi, infatti, gli organi di governo del tennis sono divisi su più questioni. “A mio parere, faremmo un lavoro migliore se lavorassimo più strettamente come un unico gruppo” ha detto Philip Brook, presidente uscente dell'All England Club, uno dei sette organi più potenti insieme ad ATP, WTA, ITF e le altre tre prove del Grande Slam.

Il primo mandato di Haggerty ha portato molte novità: da una parte il caos del World Tennis Tour, una radicale ristrutturazione del circuito minore che ha fatto infuriare centinaia di giocatori (non a caso, sarà sostanzialmente abolito e si tornerà al vecchio format), e le controverse riforme della Coppa Davis e della Fed Cup. Si tratta di operazioni puramente economiche, ma permangono dubbi sulla sostenibilità delle stesse, soprattutto se le entità che forniscono i soldi (Kosmos per la Coppa Davis e il governo ungherese per la Fed Cup) non riusciranno a recuperare i loro investimenti.

È opportuno ricordare che la poltrona di presidente ITF è anche molto remunerativa: nel 2017 (ultimo anno i cui dati sono disponibili), Haggerty ha ricevuto compensi per 642.000 dollari (80.000 in meno rispetto all'anno precedente). C'è di peggio.