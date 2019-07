“Come vi permettete di non pagarmi il prize money?”

Un assegno di 46.000 euro val bene un ricorso di 40 pagine e l'intervento di un importante studio legale. È quanto accaduto ad Anna Tatishvili dopo la mazzata morale, ma soprattutto materiale, che gli ufficiali di gara le hanno rifilato al Roland Garros.

Come è noto, nel 2018 l'ITF ha varato nuove regole per evitare che un giocatore in precarie condizioni scenda in campo con il solo scopo di intascare il prize money. Negli ultimi anni, infatti, i montepremi dei Major sono cresciuti in modo impressionante.

Per i giocatori a stento tra i top-100 ATP-WTA, giocare nel tabellone principale garantisce circa 200.000 dollari (lordi). Fino a due anni fa abbiamo assistito a scene ai limiti del grottesco, con giocatori totalmente incapaci di giocare, ma poi molto lesti a passare nell'ufficio del prize-money.

Per tutelare la credibilità degli eventi, i tornei del Grande Slam hanno istituito una norma che garantisce il 50% del denaro ai giocatori che si ritirano prima di scendere in campo. Le regola funziona piuttosto bene, ma ha un limite ben preciso: si affida a valutazioni soggettive.

Lo ha scoperto sulla sua pelle la 29enne americana, ex georgiana, che ha ripreso a giocare a Parigi dopo un'assenza di 19 mesi per un grave infortunio alla caviglia sinistra. In realtà, il calvario della Tatishvili va avanti da tre anni, quando si fece male durante le qualificazioni di Wimbledon 2016.

Si fermò sei mesi, giocò l'Australian Open 2017 (guarda un po'..), altra pausa, un abbozzo di attività nella seconda metà del 2017 fino allo stop definitivo durante il torneo ITF di Sumter, in South Carolina.

In svantaggio 7-5 3-0 contro la norvegese Ulrikke Eikeri, si è ritirata ed è scomparsa dai radar. Leggendo il maxi-ricorso dei suoi avvocati, si scopre che si è sottoposta a tre operazioni alla caviglia, l'ultima nel gennaio 2018, salvo poi effettuare lunghi periodi di riabilitazione e fisioterapia.

Durante la sua assenza, la WTA ha aggiustato la norma sul ranking protetto (ovvero la possibilità di giocare alcuni tornei usufruendo della classifica che si aveva al momento dell'infortunio), la cui durata è stata fissata in tre anni.

Nel marzo 2019, quando la Tatishvili ha scelto di ricominciare, le hanno fatto sapere che il suo ranking protetto sarebbe scaduto il 24 giugno 2019. Ergo, era in tempo per iscriversi al Roland Garros. Così ha fatto. Si è presentata a Parigi con una settimana di anticipo e l'hanno sottoposta a un paio di visite dello staff medico del torneo, il quale le ha dato il via libera.

Il sorteggio, tuttavia, le ha messo contro Maria Sakkari, una delle giocatrici più in forma. Il match è durato 55 minuti e si è chiuso col punteggio di 6-1 6-0. Tutto normale, in fondo. Il calvario è iniziato dopo doccia e massaggi.

Quando è andata a ritirare il prezioso assegno, l'hanno spedita nell'ufficio del referee. “Non mi hanno nemmeno salutato – ha detto la Tatishvili al NY Times – mi hanno semplicemente detto che il mio premio era sospeso.

Mi parlavano come se fossi una specie di criminale. Non mi hanno rispettato, ho anche pianto”. Le hanno fatto presente che non aveva giocato nessun torneo prima del Roland Garros: non c'è l'obbligo di farlo, ma si tratta di un elemento che – su base soggettiva – può avere un'influenza.

Il suo caso è diverso da quello di Bernard Tomic, a cui è stato negato il prize money di Wimbledon per mancanza di impegno. No, la Tatishvili risulta “colpevole” di essersi presentata a Parigi in condizioni non idonee.

Numero 50 WTA nel 2012, ha giocato il Roland Garros e poi un paio di tornei ITF, raccogliendo due nette sconfitte (a Bol contro la Bacsinszky, a Roma contro la Grymalska). “A Parigi non ho sfruttato la regola che consentiva di ritirami pur mantenendo il 50% del prize money – dice – perché ero perfettamente in grado di competere”.

In effetti ha vinto parecchi punti (31) per una sconfitta così netta, e la durata media degli scambi è stata in linea con tante partite del tour. “Ho fatto del mio meglio, chiaramente non ho giocato bene ma solo perché sto ricominciando”.

Il giorno dopo il prize money negato, ha ricevuto una mail da Andreas Egli, uno dei supervisor, il quale l'ha informata che gli ufficiali di gara, “dopo aver visto la partita dal vivo e poi in video, e aver esaminato le statistiche, hanno stabilito che non era sufficientemente preparata per giocare uno Slam”.

Il punto è proprio questo: chi può affermare, con assoluta certezza, i parametri per stabilire le condizioni minime per giocare uno Slam? Maria Sakkari, avversaria della Tatishvili, ha detto che il match è stato assolutamente corretto.

“In quel periodo stavo giocando molto bene, e penso che abbia fatto quello che poteva”. Come detto, la Tatishvili si è rivolta all'importante studio legale Kirkland & Ellis, con sede centrale a Chicago e un distaccamento a Londra, per appellarsi al Grand Slam Board.

Oltre alle dichiarazioni di vari giocatori e addetti ai lavori (tra cui Chris Evert, che ha accolto la Tatishvili nella sua accademia di Boca Raton quando aveva 13 anni), c'è un punto in cui si mette in discussione la regola.

“Non c'è nessuna indicazione su cosa i giocatori debbano o non debbano fare nei loto match di primo turno per soddisfare lo “standard professionale” richiesto. Secondo la Tatishvili, si tratta di una norma troppo soggettiva per essere applicata correttamente.

“Hanno fatto delle supposizioni e, in base a quelle, mi hanno etichettato. In sintesi, hanno distrutto la mia reputazione”. A suo dire, la condotta degli ufficiali di gara è stata “sleale e discriminatoria”.

Il motivo si trova spulciando il maxi-ricorso: durante le qualificazioni del Roland Garros c'è stato il match tra Lukas Rosol e Amir Weintraub: quest'ultimo ha giocato in virtù del ranking protetto e ha perso 6-3 6-1 in 43 minuti.

Per l'israeliano era il primo match dopo due anni e mezzo. Il ricorso mette a confronto le statistiche dei due match, molto simili, ed evidenzia come la Sakkari fosse – sulla carta – avversaria più complicata di quanto non fosse Rosol.

L'israeliano non aveva giocato tornei prima di Parigi (condizione “generalmente” richiesta per chi torna da un infortunio), ma non è stato sottoposto a nessuna indagine e/o sanzione. Sulla base di questo, gli avvocati dello studio Kirkland citano addirittura la Carta Europea dei Diritti dell'Uomo (ECFR), che – ovviamente – condanna qualsiasi tipo di discriminazione su base di genere, razza, lingua, genetica, religione, politica, età ecc...

Il ricorso è stato presentato lo scorso 20 giugno: da allora, la Tatishvili non ha più giocato: nel frattempo il ranking protetto le è scaduto e potrà contare solo sulle sue forze (o magari su qualche wild card) per tornare nel tennis che conta. Con 46.000 euro in tasca, in effetti, potrebbe avere qualche motivazione in più.