Nelson Monfort, il Re dei bordocampisti

È scattata la stagione sulla terra battuta, un mese e mezzo di battaglie in vista del Roland Garros. Chiunque segua lo Slam francese avrà notato quei capelli riccioli, ormai argentati, che accolgono i vincitori sul Campo Chatrier per l'intervista-flash, in onda su France Television.

In oltre 30 anni di carriera, Nelson Monfort è andato oltre il ruolo di giornalista. Ormai è un'icona della TV francese, talmente famoso che hanno creato una sua imitazione. 66 anni di età, Monfort non ha intenzione di abbandonare il microfono, specie dopo aver ottenuto (nel 2011) il “Mag d'Or”, riconoscimento creato da Equipe Magazine e destinato al miglior “bordocampista”.

E pensare che non avrebbe dovuto fare il giornalista, ma lavorare nel mondo della finanza. Aveva persino svolto uno stage a San Francisco, nel cuore degli anni 70. Nato a Boulogne Billancourt da padre americano e madre olandese (è bilingue franco-inglese, inoltre conosce spagnolo, italiano e tedesco), ha iniziato con il giornalismo scritto, poi ha iniziato a lavorare in TV proprio grazie al tennis.

La sua prima intervista risale all'ottobre 1987, quando fu mandato a seguire un torneo femminile a Cap d'Adge. Vinse Martina Navratilova. In realtà, la sua carriera non si è limitata al tennis. Il suo ricordo più intenso è l'intervista con Carl Lewis alle Olimpiadi di Barcellona 1992 “In quel momento era il più grande atleta del dopoguerra e con lui si è creato un legame speciale.

Mi ha dato grande fiducia”. Il momento di maggior prestigio, tuttavia, riguarda il suo amato Roland Garros: “Quando ho incontrato Bill Clinton. L'intervista in sé non è stata indimenticabile, ma è stata difficile da organizzare vista la presenza di guardie del corpo, servizi segreti...

trovarmi al fianco del presidente degli Stati Uniti, sul Centrale del Roland Garros, è stata una grande soddisfazione lavorativa”. Personaggio simpatico, istrionico, con il tempo ha capito come trattare i personaggi dello sport.

“Ci sono stati momenti difficili, ma con l'esperienza ho imparato ad evitarli. Per esempio, a volte rifiuto di effettuare un'intervista perché so che in quel momento l'atleta potrebbe arrabbiarsi. Il momento più imbarazzante è stato un errore di traduzione, con Michael Chang durante una finale del Roland Garros, in cui ho ho confuso Gesù con un fattorino di pizze di nome Luigi!

All'epoca fu un grande imbarazzo, ma oggi ne posso ridere”. Realizzare così tante interviste, trovandosi a contatto con i migliori, crea rapporti che possono sfociare sul personale. Come tutti, anche Monfort ha le sue preferenze, però mette in guardia da una possibile deriva.

“Il mio preferito è Rafael Nadal. Si tratta di un ottimo ragazzo, sia dentro che fuori dal campo. Come con Usain Bolt, credo di aver costruito una relazione che va oltre il rapporto intervistato-intervistatore. Tra noi ci sono scambi di opinioni, sorrisi, a volte pasti.

Ma attenzione: può esserci un rapporto di fiducia tra il giornalista e lo sportivo, ma nessuna amicizia. Bisogna mantenere una piccola distanza per non perdere obiettività. Non do una pacca sulla spalla a Nadal, ma siamo felici di vederci”.

Naturalmente non è così con tutti: Monfort ha le idee chiare sui personaggi più complicati. “Boris Becker. Non so perché, ma con lui non ho mai avuto un buon feeling. Non è mai stato molto gentile, così come Ivan Lendl.

Diciamo che quella generazione è stata un po' difficile, ma è impossibile piacere a tutti, così come non tutti possono piacerti”. Se gli si chiede qual è stata la più grande emozione sportiva vissuta da giornalista, Monfort esce dal mondo del tennis.

“Quando i nuotatori francesi hanno vinto la medaglia d'oro nella 4 x 100 alle Olimpiadi di Londra 2012. Uno di loro, Yannick Agnel, mi ha detto che ero come il quinto elemento della loro squadra. Mi hanno toccato, sia per le loro prestazioni che per il loro atteggiamento”.

La sua carriera non è stata esente da polemiche: nel 2009, per esempio, fece discutere perchè disse che molti anni prima (nel 1985) avrebbe visto un UFO insieme alla moglie. Sempre quell'anno, durante una sua trasmissione TV, intervistò “Mickey Mouse”: per questa azione fu criticato dai colleghi francesi, perché pensarono che fosse una pubblicità occulta per promuovere Disneyland.

Inoltre, nel 2012 fu oggetto di molte critiche perché – durante i Giochi di Londra – intervistò la nuotatrice Ophelie-Cyrielle Etienne e le fece una domanda sulla morte della madre. Tempo dopo, si sarebbe scusato per essere stato inopportuno.

D'altra parte, la carriera di un giornalista è disseminata di trappole di questo tipo. Il sogno di Monfort? “Condurre uno spettacolo in cui ospito gli atleti per parlare di cose diverse dallo sport. Gusti musicali, letture...

mi piace scoprire i lati nascosti di ognuno di noi”. Forse un giorno glielo faranno fare: per adesso, il suo volto e il suo microfono continuano ad essere un arredo quasi permanente del Roland Garros. Rassicurante, come sempre.