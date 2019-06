Naomi Osaka e quell'origine di cui essere fiera

Una volta le hanno chiesto se si sentisse orgogliosa di rappresentare due culture, quella giapponese e quella americana. Naomi Osaka, ancora impacciata con un microfono sotto al naso, diede una risposta diplomatica. Ma poi aggiunse: “Sono haitiana dalla parte di mio padre, quindi sono orgogliosa anche di questo”.

E via un segno di pace, di quelli che insegnano in Giappone. Frasi che hanno commosso l'intera comunità di Jacmel, cittadina di Haiti da cui è partito il padre. Jacmel si trova a un migliaio di chilometri da Miami, dove Naomi sarà chiaamta a riscattare la sfortunata parentesi di Indian Wells.

Per lei, e per i tanti appassionati di Haiti, sarà un po' come il torneo di casa. All'Australian Open c'erano oltre 50 giornalisti giapponesi a raccontare il suo grande successo, e ce ne saranno altrettanti all'Hard Rock Stadium.

Naomi è fiera di rappresentare il Giappone, anche se è cresciuta tra New York e il sud della Florida, e si sente più a suo agio con l'inglese che il giapponese. Ma troppo spesso – e con sua viva costernazione – viene trascurata la sua origine haitiana.

Naomi la avverte forte e chiara, specie dopo il suo recente viaggio ad Haiti. Cinque giorni di grande intensità, in cui è stata accolta come un capo di stato. È stata ricevuta sia dal presidente Jovenel Moise che dal primo ministro Jean-Henry Ceant.

Hanno organizzato una parata di benvenuto, a cui hanno partecipato centinaia di persone. L'hanno nominata “ambasciatrice di buona volontà”, consegnandole le chiavi della città. Come se non bastasse, le hanno dedicato uno spettacolo teatrale di danza e musica.

In cambio, ha lasciato al Museo Nazionale di Port-au-Prince le scarpe e la racchetta indossate nella storica finale dello Us Open 2018, vinta contro Serena Williams. Ma il momento più emozionante del viaggio è stata la visita allo IOA Center, una scuola elementare nella periferia di Jacmel, costruita una ventina d'anni fa da papà Leonard Maxime e mamma Tanaki.

È rimasta talmente colpita da devolvere alla scuola gli incassi dei diritti di immagine per una bambola che sarà realizzata a sua immagine e somiglianza. Il denaro sarà utilizzato (anche) per costruire alcuni campi da tennis, con la speranza che possa nascere qualche giovane promessa anche ad Haiti.

Stuart Duguid, manager della Osaka, si era raccomandato di non esagerare nel caricarla di impegni: era reduce da un infortunio e aveva bisogno di riposare, dunque niente obblighi prima delle 9 del mattino e nemmeno dopo le 7 di sera.

In realtà, l'hanno spremuta come un limone. Ma lei era contenta, non ha mai dato segni di di insofferenza. “È stata una delle accoglienze più calorose che abbia mai ricevuto, forse la più calorosa – ha detto – per me significa molto perché è la terra di mio padre e non l'avevo mai vissuta come avrei dovuto”.

La Osaka ha anche aggiunto che osservare lo stile di vita haitiano ha cambiato il suo approccio alla vita e al tennis. “Noi diamo tutto per scontato, a partire dall'acqua, ma ad Haiti non è così. Ho imparato ad apprezzare le piccole cose, ho aperto gli occhi e adesso ho una nuova mentalità quando gioco.

Apprezzo il fatto di poter giocare, di non essere infortunata. Le cose di cui prima mi lamentavo non sono più un problema. Se perdo una partita, mi rendo conto che non è la cosa peggiore che possa capitarmi”.

Come è noto, il suo modo di porsi con i giornalisti l'ha fatta apprezzare dalla comunità del tennis. “È genuina, divertente. Usa i social network senza strafare – dice Patrick McEnroe – tiene discorsi esilaranti in conferenza stampa, inoltre mi diverte molto vederla giocare, il suo modo di colpire la palla mi ricorda vagamente Andre Agassi”.

Sul suo profilo Twitter, seguito da 400.000 persone (ma cresceranno rapidamente), ha inserito due bandiere: quella giapponese e quella haitiana. Il suo mix di razze l'ha resa un modello, specialmente in un Paese come il Giappone, in cui il 98% della popolazione non ha contaminazioni con altre razze.

Nel Sol Levante, le persone multrazziali sono definite “hafu”: negli anni 90, la love story tra mamma e papà fu duramente osteggiata dai genitori di lei: non accettavano che la figlia potesse mettere su famiglia con uno studente haitiano.

Il fatto che abbiano messo al mondo la più forte tennista del mondo (computer dixit...) ha avuto impatto enorme sulla società giapponese. “Non pensavo di poter avere tutta questa influenza – ha detto – ricevo lettere da persone che mi ringraziano, è commovente”.

Naomi è nata il 16 ottobre 1997 e il suo viaggio nel tennis è iniziato due anni dopo, quando il padre vide Venus e Serena Williams al Roland Garros. Fece qualche ricerca e scoprì che il padre, Richard Williams, non aveva alcun background tennistico.

Aveva imparato tutto da solo e si era impegnato a portarle nel professionismo. Lui aveva giocato a tennis e pensò di poter fare altrettanto con Naomi e l'altra figlia Mari. La famiglia si è trasferita a New York quando Naomi aveva tre anni.

Ha iniziato a giocare sui campi pubblici sotto la guida del padre, il quale – esattamente come Richard Williams – ha tenuto entrambe le figlie lontano dal tennis giovanile. Nel 2006 si sono spostati a Pembroke Pines, in Florida, perché era il luogo giusto per formare giovani tennisti.

In quegli anni era Mari la più brava (oggi è n. 336 WTA), ma ben preso è arrivato il sorpasso. La Osaka è passata professionista nel 2012. ad appena 14 anni. Patrick McEnroe ricorda di averla notata durante un allenamento a Boca Raton, presso l'accademia di Chris Evert.

Lavorava per la USTA e le offrirono allenatore e programmi di allenamento, come fatto con altre ottime giocatrici come Sloane Stephens, CoCo Vandeweghe e Madison Keys. Tuttavia, la federtennis giapponese le propose qualcosa di più completo e personalizzato.

Un'offerta irrinunciabile. “Mi sarebbe piaciuto vederla giocare per gli Stati Uniti, ma sua mamma è giapponese e hanno effettuato una scelta vantaggiosa sotto il profilo economico”. La sua scalata è stata inarrestabile, poi nel 2018 è successo l'imponderabile: vittoria a Indian Wells e primo titolo Slam allo Us Open.

Oltre a New York, aveva battuto Serena Williams anche al primo turno del Miami Open. E pensare che l'aveva timidamente avvicinata quattro anni prima, negli spogliatoi del torneo di Stanford, per chiederle un selfie. “Serena è la ragione principale per cui ho iniziato a giocare a tennis, l'ho vista tante volte in TV e ho sempre fatto il tifo per lei.

Quando l'affronto, devo abbandonare questi pensieri. Non è facile”. Inizialmente, voleva evitare il 6-0 6-0, costringerla ad incitarsi durante il match e – magari – fare in modo che a fine partita si potesse ricordare di lei.

Ha fatto molto di più. In tanti anni, non era mai successo che Serena perdesse al primo turno del Miami Open. Qualche mese dopo, durante la premiazione dello Us Open, con gli occhi pieni di lacrime, ha detto: “So che tutti facevano il tifo per Serena.

Mi dispiace che sia finita così”. A quel punto, la Williams le ha messo un braccio intorno al collo e ha invitato la folla e rendere quel momento “il migliore possibile per la sua avversaria. Adesso basta fischi”.

A parte le emozioni dopo il match, la sua capacità di gestire il match è stata impressionante. “Non ha vinto quella partita per il litigio di Serena con l'arbitro – ricorda Patrick McEnroe – l'aveva dominata per un set e mezzo perché ha la potenza necessaria per batterla.

Adesso avrà ancora più pressione, ma mi sembra che abbia le qualità per gestirla”. La diretta interessata giura di essere identica a prima, anche se la classifica WTA l'ha messa davanti a tutte.

“Magari adesso ho più fiducia in me stessa. Sicuramente mi diverto di più”. Il nuovo Miami Open sarà un ottimo banco di prova per capirlo.