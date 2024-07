Coppa Davis - Da Sinner a Djokovic e Alcaraz: tutti i convocati per le fasi a gironi

Sciolte tutte le riserve. Le 16 nazionali che si daranno battaglia dal 10 al 15 settembre per staccare il pass delle fasi finali di Coppa Davis hanno ufficializzato i nomi dei tennisti convocati. Anche l'Italia, che ospiterà il gruppo A nella sede di Bologna, ha potuto scoprire i giocatori che saranno protagonisti nelle squadre avversarie.

Italia: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Simone Bolelli, Andrea Vavassori

Paesi Bassi: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Wesley Koolhof

Belgio: Zizou Bergs, Joris De Loore, Gauthier Onclin, Sander Gille, Joran Vliegen

Brasile: Thiago Monteiro, Felipe Meligeni, Gustavo Heide, Joao Fonseca, Rafael Matos

Quattro le differenti location.

Nel girone B, a Valencia, la Spagna dovrà combattere con la Repubblica Ceca, l'Australia e la Francia.

Spagna: Carlos Alcaraz, Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta, Marcel Granollers

Francia: Ugo Humbert, Adrian Mannarino, Arthur Fils, Giovanni Mpetshi Perricard

Repubblica Ceca: Jiri Lehecka, Tomas Machac, Jakub Mensik, Vit Kopriva, Adam Pavlasek

Australia: Alex de Minaur, Jordan Thompson, Alexei Popyrin, Max Purcell, Matthew Ebden

Il raggruppamento C sarà di scena a Zhuhai, in cui lotteranno Germania, Stati Uniti d'America, Slovacchia e Cile per i due posti a disposizione per accedere alla fase successiva.

Germania: Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, Kevin Krawietz, Tim Puetz

Stati Uniti d'America: Sebastian Korda, Marcos Giron, Brandon Nakashima, Austin Krajicek, Rajeev Ram

Slovacchia: Jozef Kovalik, Lukas Klein, Alex Molcan, Norbert Gombos, Igor Zelenay

Cile: Alejandro Tabilo, Nicolas Jarry, Cristian Garin, Tomas Barrios, Matias Soto

Nel gruppo D, a Manchester, ci saranno invece Canada, Finlandia, Gran Bretagna e Argentina.

Ecco le convocazioni.